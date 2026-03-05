Целая страна погрузилась в блэкаут: почему исчез свет

Блэкаут на Кубе / © Associated Press

Реклама

Большая часть Кубы вместе со столицей Гаваной оказалась в блэкауте из-за аварии на ключевой теплоэлектростанции. Ситуация осложняется усилением санкций США, которые ограничивают поставки нефти на остров.

Об этом сообщает Reuters.

Блэкаут на Кубе — какая причина

Энергетическая компания Union Electrica (UNE) сообщила, что причиной блэкаута на Кубе стало внезапное отключение теплоэлектростанции Antonio Guiteras, которая расположена примерно в 100 км к востоку от Гаваны. Из-за этого электроснабжение исчезло на большой территории — от западной провинции Пинар-дель-Рио до центрально-восточной провинции Камагуэй.

Реклама

Кроме того, в восточной провинции Лас-Тунас электричество пропало из-за неисправности подстанций. Об этом представитель компании сообщил государственному телевидению. В итоге электроснабжение сохранилось только в самых восточных провинциях острова.

Как пишет региональная газета Giron, ремонтные работы на электростанции Guiteras могут длиться от трех до четырех дней. Технический директор станции Роман Перес отметил, что главной задачей ремонта является уменьшение потребления воды. Для этого планируют устранить неисправности в перегревателе котла и ликвидировать другие утечки.

Отключение света на Кубе происходит не впервые

В последние годы Куба неоднократно переживала масштабные отключения электроэнергии — еще до мер США, направленных на ограничение поставок нефти, в частности из Венесуэлы, которая долгое время была главным источником топлива для страны.

Кубинские власти объясняют экономические трудности многолетними американскими санкциями. По их словам, именно они вызвали недостаток инвестиций в производство электроэнергии и модернизацию электросетей.

Реклама

Жители Гаваны, которые уже привыкли к регулярным плановым отключениям из-за государственного нормирования электроэнергии, в целом спокойно отреагировали на новый блэкаут. Часть светофоров и предприятий продолжали работать благодаря генераторам или солнечным панелям.

«То, что энергосистема (SEN) полностью отключается, не должно считаться нормой. Я считаю, что это неправильно», — сказал 28-летний инженер Ариан Мендоса из Гаваны.

Из-за перебоев с электричеством на некоторое время остановилось вещание государственного телевидения Кубы. Выпуск национальных новостей в 13:00 начался более чем на полчаса позже, чем обычно, а ведущий объяснил задержку именно блэкаутом.

«Мы не можем общаться и не знаем, что происходит в новостях, потому что не можем включить телевизор», — рассказала 18-летняя студентка из Гаваны Анхели Авилес.

Реклама

В то же время теплоэлектростанция Felton 1 в восточной провинции Ольгин продолжала работать, сообщили в Министерстве энергетики.

Нехватка топлива на Кубе

Нехватка топлива заставляет правительство страны сокращать предоставление некоторых базовых услуг, в частности вывоз мусора и работу транспорта. В ответ часть жителей устанавливает солнечные панели на домах и даже на автомобилях, чтобы поддерживать электроснабжение на фоне резкого подорожания топлива.

Мексика, которая частично заменила Венесуэлу в качестве поставщика нефти для Кубы, заявила, что может прекратить эти поставки после того, как США пригрозили тарифами странам, которые продают нефть острову.

К слову, 4 марта в Ираке произошел полный блэкаут во всех провинциях. Минэнерго страны выясняет причины аварии, сроки восстановления пока неизвестны. Одновременно с этим в посольстве США в Багдаде зазвучали сирены, а СМИ сообщали об иранских атаках ракетами и дронами в районе столичного аэропорта.

Реклама

Действия США против Кубы: что известно о нефтяной блокаде

В январе президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы, которую он обвинил в сотрудничестве с Россией, Китаем, Ираном, ХАМАС и «Хезболлой». В указе указано, что действия кубинского правительства, включая репрессии и нарушения прав человека, угрожают нацбезопасности США. Документ позволяет вводить пошлины против стран, которые поставляют нефть на остров.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес остро раскритиковал указ Трампа, назвав политику США «чрезвычайной угрозой», исходящей от праворадикальных сил. Он заявил, что действия Вашингтона подрывают международную безопасность, мир и климатическую стабильность, призвав мировое сообщество поддержать Гавану.