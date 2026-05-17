Целая страна получит ChatGPT Plus бесплатно: есть только одно условие
Мальта станет первой страной, которая предоставит гражданам бесплатную годовую подписку на ChatGPT Plus. Получить доступ можно будет после прохождения онлайн-курса по основам искусственного интеллекта.
Об этом говорится в сообщении OpenAI.
Бесплатную подписку смогут получить граждане Мальты, которые завершат специальный обучающий курс, разработанный Мальтийским университетом. Программа включает базовые темы, связанные с искусственным интеллектом, а также правила ответственного использования таких технологий в быту и на работе.
Курс будет доступен и для граждан Мальты, проживающих за границей. Запуск программы намечен на май 2026 года.
Правительство Мальты называет инициативу частью подготовки граждан к цифровой эпохе. Министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов Сильвио Шембри заявил, что страна не хочет, чтобы ее граждане "отставали в цифровую эпоху".
«Мальта стала первой страной, начавшей партнерство такого масштаба. Мы ставим наших граждан на передний план глобальных перемен», - сказал он.
Финансовые условия соглашения между правительством Мальты и OpenAI не раскрываются.
По данным компании, цель программы не только предоставить доступ к платной версии ChatGPT, но и научить людей безопаснее и эффективнее пользоваться инструментами искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что нейросеть ChatGPT сумела решить сложную математическую задачу Пола Эрдеша, которая оставалась неразгаданной более 60 лет. Сделать это удалось 23-летнему юноше без профильного образования, просто задавшего правильный вопрос искусственному интеллекту.