Целая страна получит ChatGPT Plus бесплатно: есть только одно условие

ChatGPT / © ТСН

Реклама

Мальта первой в мире предоставит своим гражданам бесплатный годовой доступ к ChatGPT Plus. Для этого нужно будет пройти онлайн-курс по основам искусственного интеллекта.

Об этом говорится в сообщении OpenAI.

Бесплатную подписку смогут получить граждане Мальты, которые завершат специальный обучающий курс, разработанный Мальтийским университетом. Программа включает базовые темы, связанные с искусственным интеллектом, а также правила ответственного использования таких технологий в быту и на работе.

Реклама

Курс будет доступен и для граждан Мальты, проживающих за границей. Запуск программы намечен на май 2026 года.

Правительство Мальты называет инициативу частью подготовки граждан к цифровой эпохе. Министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов Сильвио Шембри заявил, что страна не хочет, чтобы ее граждане "отставали в цифровую эпоху".

«Мальта стала первой страной, начавшей партнерство такого масштаба. Мы ставим наших граждан на передний план глобальных перемен», - сказал он.

Финансовые условия соглашения между правительством Мальты и OpenAI не раскрываются.

Реклама

По данным компании, цель программы не только предоставить доступ к платной версии ChatGPT, но и научить людей безопаснее и эффективнее пользоваться инструментами искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что нейросеть ChatGPT сумела решить сложную математическую задачу Пола Эрдеша, которая оставалась неразгаданной более 60 лет. Сделать это удалось 23-летнему юноше без профильного образования, просто задавшего правильный вопрос искусственному интеллекту.

Новости партнеров