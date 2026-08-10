Целенаправленная атака: дрон специально врезался в самолет "Антонов" в Лейпциге, но не взорвался – Die Zeit

Самолет Ан-124 «Руслан» / © Укроборонпром

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Вооруженный дрон со взрывчаткой Semtex специально врезался в крыло украинского грузового самолета «Антонов» в аэропорту Лейпцига (Германия). Новые записи видеокамер опровергают версию о «предупреждении» и свидетельствуют, что аэропорт чудом избежал масштабной катастрофы.

Об этом сообщает Die Zeit.

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После того как в ночь на 5 августа на территории аэропорта Лейпцига обнаружили вооруженный беспилотник, в деле появилось немало новых подробностей. Известно, что речь идет о квадрокоптере примерно размером с микроволновку, оснащенном четырьмя роторами. Его нашли неподалеку от украинского грузового самолета «Антонов», который, в частности, перевозит военные грузы. На борту дрона была взрывчатка Semtex.

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В то же время до сих пор оставалось непонятным, как беспилотник оказался возле самолета, по какой траектории двигался и проводил ли разведку воздушного судна. Среди возможных версий рассматривалась также попытка пролететь под самолетом.

Дрон врезался в крыло самолета «Антонов» в Лейпциге

Теперь журналистам удалось проанализировать записи камер наблюдения, которые проливают свет на ход инцидента. Камерами охвачена значительная часть территории аэропорта, а видео свидетельствует, что Лейпциг был ближе к масштабной катастрофе, чем считалось ранее.

На записях виден припаркованный на территории аэропорта грузовой «Антонов». Кроме того, камера, вероятно, зафиксировала, как 4 августа около 19:30 в направлении самолета двигался неизвестный объект. Он, в конце-концов, врезался в одно из крыльев воздушного судна.

Крылья являются одной из самых уязвимых частей самолета, ведь именно там обычно размещаются топливные баки. При попытке взорвать воздушное судно взрывное устройство, как правило, размещают именно в этой зоне.

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Однако в этот раз взрыва не произошло. Из видеозаписей следует, что после удара о крыло предмет отскочил и упал на землю. Вероятную последовательность событий также подтверждают следы, обнаруженные на одном из крыльев «Антонова». Почему взрывчатка не сдетонировала, пока установить не удалось.

Сам беспилотник обнаружили лишь спустя четыре часа после столкновения. Ранее сообщалось, что на него обратил внимание водитель автобуса с туристической группой. Сначала считалось, что мужчина толкнул дрон ногой, после чего тот очутился на земле. Именно такую версию озвучивал и депутат Бундестага от ХДС Детлеф Зайф, которого вместе с другими политиками, ответственными за вопросы внутренней политики, правительство Германии проинформировало об инциденте 6 августа.

Впрочем, записи камер показывают несколько иную картину. К моменту приближения водителя дрон уже лежал на земле. После короткой паузы мужчина поставил на него ногу и обратился к сотрудникам службы безопасности. Кроме того, взрывное устройство, как выяснилось, лежало не непосредственно на беспилотнике, а на определенном расстоянии от него. Следователи не исключают, что оно могло отделиться от дрона во время столкновения с самолетом.

Дрон двигался не случайно, а для повреждения самолета

Для сотрудников Федерального ведомства криминальной полиции Германии, на выходных перебравших расследование, эти данные имеют важное значение. Они позволяют более точно воспроизвести траекторию беспилотника и его приближение к самолету. Теперь все больше похоже на то, что дрон двигался не случайно, а непосредственно с целью нанести воздушному судну повреждения.

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Новые данные также меняют представление о возможной цели использования беспилотника. Ранее следствие не исключало, что он мог быть своеобразным предупреждением. По этой версии, дрон действительно был вооружен, однако его могли не планировать взрывать. Теперь такая гипотеза кажется гораздо менее убедительной. По новой реконструкции, аэропорт Лейпцига оказался в шаге от разрушительного теракта.

Кто на самом деле подготовил атаку дроном на самолет «Антонов»?

Пока следствие не имеет убедительных доказательств того, что организатором попытки атаки была именно Россия. Однако некоторые обстоятельства указывают на то, что к операции могли быть привлечены профессиональные исполнители.

В частности, по данным следствия, беспилотник не являлся обычным серийным устройством из магазина. Его изготовили специально, причем конструкция, вероятно, требовала значительных технических навыков и вряд ли была доступна случайным преступникам или любителям. Кроме того, поскольку дрон принадлежал к категории некоммерческих, стандартные радары не могли его обнаружить.

Особое внимание следователей привлекает взрывчатка Semtex, которой оснастили беспилотник. Ее мощность, вероятно, была достаточной для того, чтобы вызвать взрыв на борту самолета. Хотя Semtex иногда попадает на черный рынок, основными ее пользователями традиционно являются военные.

Именно поэтому версия о возможном участии государственного субъекта в подготовке атаки — непосредственно или через посредников — относится к одной из наиболее вероятных гипотез, которые рассматривают следователи.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские самолеты Ан-124 компании, базирующиеся в аэропорту Лейпциг/Галле, не пострадали после того, как в ночь на 5 августа там обнаружили дрон со взрывчаткой. Саперы обезвредили взрывчатку с помощью контролируемого подрыва. Прокуратура и полиция расследуют инцидент как профессиональную гибридную угрозу, проверяя, в частности, возможную причастность российских ДРГ или иностранных государств.

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