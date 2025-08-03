Целое озеро исчезло за ночь: спутники NASA зафиксировали шокирующие последствия изменения климата (фото)

Озеро исчезло за ночь Фото иллюстративное / © pixabay.com

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В мае 2025-го жители региона Лак-Вокер (Lac-Walker) в Квебеке в Канаде были шокированы — дорога рядом с Красным озером (Lac Rouge) разрушилась, и впоследствии выяснилось: водоем почти полностью высох — всего за одну ночь.

Об этом говорится в материале DailyGalaxy.

Красное озеро имеет площадь примерно 1,4 км. Оно было важным природным ресурсом для народа Кри из Васванипи: здесь рыбачили, охотились и занимались отловом дичи.

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Цельное озеро исчезло за ночь — Фото со спутника Landsat9 / OLI‑2

Поле обследований показало, что почва под озером внезапно обрушилась — образовалась новая дренажная траектория. Из-за нее вода вытекла не по привычному руслу, а в сторону меньших озер и ручьев, откуда попала примерно в 10 км (6 мы) в Lac Doda

Снимки со спутника Landsat 9 / OLI‑2, опубликованные NASA Earth Observatory, показывают, как зелено-синее озеро превратилось в светло-коричневую пустыню. На основе них установлено, что событие произошло между 29 апреля и 14 мая 2025 года.

Почему исчезло озеро

Почва могла быть ослаблена после лесных пожаров в 2019 и 2023 годах (когда уничтожилась растительность и корни не удерживали почву). Более того, выраженная гидрофобная среда (плохая водопроницаемая почва) увеличивает поверхностный сток. А интенсивное таяние снега и обильные дожди весной 2025-го могли дополнительно перегрузить озеро и спровоцировать обвал.

Так что точная причина исчезновения озера остается неопределенной, продолжаются расследования. Этот случай вызывает глубокую обеспокоенность среди местных жителей, ведь влияние на экосистему — таких видов как лоси и осетры — могут быть серьезными.

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Напомним, ранее речь шла о загрязнении воды в Украине. Эколог сказал, в каких регионах проблема самая большая и почему.

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