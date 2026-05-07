Целые города могут уйти под воду: ученые забили тревогу из-за таяния ледников в Антарктиде

Ледники

Стремительное таяние шельфовых ледников Антарктиды может повлечь за собой значительно быстрее повышение уровня Мирового океана, чем предполагали предварительные оценки. Так, в долгосрочной перспективе целые города могут уйти под воду.

Об этом говорится в новом научном исследовании, предупреждающем о потенциальных масштабных последствиях для прибрежных регионов, пишет Daily Mail.

Чем грозит процесс

Ученые отмечают, что шельфовые ледники выполняют роль «опоры», сдерживая движение внутренних ледников, однако теплые океанические воды постепенно разрушают их снизу. Исследователи обнаружили, что подо льдом существуют глубокие каналы, задерживающие теплые водные потоки, из-за чего таяние происходит гораздо быстрее — местами в десятки раз.

«Эти шельфовые ледники могут быть более уязвимыми к потеплению океана, чем считалось ранее», — сказал ведущий автор исследования доктор Цинь Чжоу, старший научный сотрудник норвежской исследовательской организации Akvaplan-niva.

По оценкам ученых, антарктический ледник содержит достаточно пресной воды, чтобы потенциально поднять уровень моря примерно на 58 метров. Хотя полное таяние маловероятно, даже частичная дестабилизация ледников может существенно ускорить рост уровня океана.

«Если шельфовые ледники дестабилизируются, а ледники начнут ускоряться, это может привести к повышению уровня моря более чем на метр до 2100 года, на 30 метров к 2150 году и до 50 метров к 2300 году», — говорится в материале.

Ученые отмечают, что ключевым фактором стабильности Антарктиды остаются шельфовые ледники, и их дальнейшее ослабление может запустить цепные процессы ускоренного таяния.

Ранее говорилось, что ученые фиксируют ускорение движения тысяч ледников в разных регионах мира, что может свидетельствовать о серьезных изменениях в полярных ледовых системах. По данным наблюдений, часть так называемых «пульсирующих» ледников начинает резко ускоряться после длительных периодов относительной стабильности. Это явление уже зафиксировано для более трех тысяч ледниковых массивов, периодически изменяющих скорость движения. Ученые отмечают, что столь резкие колебания могут быть связаны с изменениями температуры океана и процессами таяния льда снизу, что снижает стабильность ледовых структур. Специалисты предупреждают, что подобные аномалии в будущем могут влиять на скорость потери льда и повышение уровня Мирового океана.

