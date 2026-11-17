Министр обороны Германии Борис Писториус / © Associated Press

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Министр обороны Германии Борис Писториус считает неразумной критику украинских дальнобойных ударов по военным объектам на территории России. Он подчеркнул, что такие атаки законны, а международное внимание должно быть сосредоточено на российских ударах по гражданской инфраструктуре Украины. В то же время, министр обороны Великобритании Джон Гили призвал союзников не медлить с военной помощью Киеву, предупредив о катастрофической цене возможной победы России.

Об этом министры заявили на пресс-конференциях по итогам 37-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе, сообщает «Укринформ».

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Писториус прокомментировал критическую оценку украинских дальнобойных атак со стороны замминистра обороны США Элбриджа Колби.

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«По моему мнению, критиковать такие удары по России, направленные на уничтожение стратегических военных целей и используемых в военных целях объектов, достаточно глупо», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.

Он также призвал обращать больше внимания на систематические российские атаки по гражданской инфраструктуре Украины, в частности, энергетическим объектам, системам водо- и теплоснабжения.

«Вместо того, чтобы критиковать это, нам стоит скорее критиковать и говорить о террористических ударах, которые каждую ночь и каждый день наносят по гражданской энергетической инфраструктуре, системам водо- и теплоснабжения Украины. Это разновидность терроризма, и мы должны говорить об этом, а не о законных и легитимных ударах по негражданским целям на территории России», — подчеркнул Писториус.

Британия предупредила Европу о цене возможной победы России

Во время пресс-конференции по итогам «Рамштайна» министра обороны Великобритании Джона Гили спросили, разочарован ли он тем, что некоторые союзники удерживают запасы средств противовоздушной обороны вместо того, чтобы передать их Украине, испытывающей острый дефицит таких систем.

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В ответ британский министр предостерег, что отказ или промедление с поддержкой Украины сейчас может иметь более серьезные последствия для Европы в будущем. По его словам, Россия и другие агрессоры в мире могут сделать вывод, что незаконная война и оккупация дают результат. Он призвал союзников сравнить расходы по помощи Украине с последствиями ее возможного поражения в войне.

«Я бы попросил людей сравнить цену поддержки Украины с ценой поражения Украины в этой войне в пользу России… Инвестируйте сейчас, поддерживайте Украину сейчас, потому что если Путин победит, цена будет катастрофической», — подчеркнул Гили.

Что заявили в США об украинских дальнобойных ударах

Напомним, во время заседания Контактной группы по обороне Украины заместитель министра обороны США Элбридж Колби выразил сомнение об эффективности украинских дальнобойных ударов по России.

По его мнению, атаки на объекты гражданской инфраструктуры не приближают к завершению войны, а могут усиливать готовность российского общества и Кремля к эскалации.

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Напомним, Крымский мост подвергся критическим разрушениям 16 и 17 ноября. Удары БпЛА стали одной из самых резонансных операций Сил обороны Украины, последствия которой могут оказать существенное влияние на военную логистику России на южном направлении.

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