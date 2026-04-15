Цена на нефть Путина бьет рекорды: чего на самом деле достиг Трамп, начав войну против Ирана — Bloomberg
Аналитики прогнозируют, что апрельские доходы Кремля от нефти могут стать рекордными за последние четыре года.
Война на Ближнем Востоке спровоцировала скачок цен на российскую нефть Urals до 106 долл. за баррель. Несмотря на санкции, Москва получает сверхприбыль, которая значительно превышает заложенные в бюджет показатели.
Об этом говорится в статье Bloomberg.
Рост цен на российскую нефть
По информации ведущего международного независимого ценового агентства Argus Media, в первые 13 дней апреля средняя стоимость российской экспортной нефти марки Urals в западных портах достигла 106,3 долл. за баррель. Это примерно на 42% больше, чем в марте, когда рынок уже реагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке ростом цен.
В этих условиях Россия фактически получает выгоду: из-за ограничения движения судов в Ормузском проливе сократились поставки энергоресурсов с Ближнего Востока, что дестабилизировало мировые рынки. Как следствие, цена Urals значительно превысила заложенный в бюджет РФ на 2026 год уровень в 59 долл. за баррель – такое развитие событий власти частично учитывали, когда недавно увеличивали расходы.
Российская система налогообложения нефти учитывает цену Urals с примерно месячной задержкой, поэтому мартовское подорожание начнет влиять на бюджетные поступления уже в ближайшее время.
Особенно ощутим эффект в рублях: с ростом цены увеличиваются и доходы от каждого барреля. В марте средний показатель достиг 6191 руб., свидетельствуют подсчеты журналистов на основе официальных данных.
Если нынешняя конъюнктура сохранится, в апреле цена может вырасти ориентировочно до 8300 руб. за баррель — это станет максимумом с марта 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину.
Бюджет РФ растет из-за доходов от нефти
По словам экономистки «Финама» Ольги Беленькой, каждый дополнительный доллар в среднегодовой цене Urals приносит бюджету около 150 млрд руб. (примерно 2 млрд долл.) доходов. В апреле же поступления могут вырасти до 900–950 млрд руб. по сравнению с 617 млрд в марте.
В то же время, несмотря на финансовые выгоды от ситуации на Ближнем Востоке, Россия продолжает нести потери из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре, что может уменьшить эффект от высоких цен. Это, в частности, может повлиять на поступления от налога на добычу, который зависит от объемов производства.
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в ближайшее время России будет сложно нарастить добычу сверх уровня начала года из-за повреждения портов и энергетических объектов.
По его оценкам, в марте страна добывала около 9 млн баррелей нефти в сутки — это на 230 тыс. меньше, чем год назад. В то же время Организация стран-экспортеров нефти оценивает этот показатель в 9,167 млн баррелей в сутки, который остался неизменным после длительного периода сокращения.
Война на Ближнем Востоке выгодна России — последние новости
Напомним, накануне руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что война на Ближнем Востоке выгодна России из-за скачка цен на нефть и вывода некоторых ее структур из-под санкций. Буданов также отметил, что Украина не прекратит удары по российским НПЗ, поскольку это важный инструмент влияния, хотя он и не перекрывает полностью прибыль Кремля от дорогого энергоресурса.
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что из-за блокировки Ормузского пролива цены на нефть могут достичь пика уже через несколько недель. Высокая стоимость будет сохраняться до восстановления судоходства, а дальнейшее снижение цен после завершения конфликта не будет быстрым.