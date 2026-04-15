Цена на нефть Путина бьет рекорды: чего на самом деле достиг Трамп, начав войну против Ирана — Bloomberg

Война на Ближнем Востоке спровоцировала скачок цен на российскую нефть Urals до 106 долл. за баррель. Несмотря на санкции, Москва получает сверхприбыль, которая значительно превышает заложенные в бюджет показатели.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Рост цен на российскую нефть

По информации ведущего международного независимого ценового агентства Argus Media, в первые 13 дней апреля средняя стоимость российской экспортной нефти марки Urals в западных портах достигла 106,3 долл. за баррель. Это примерно на 42% больше, чем в марте, когда рынок уже реагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке ростом цен.

В этих условиях Россия фактически получает выгоду: из-за ограничения движения судов в Ормузском проливе сократились поставки энергоресурсов с Ближнего Востока, что дестабилизировало мировые рынки. Как следствие, цена Urals значительно превысила заложенный в бюджет РФ на 2026 год уровень в 59 долл. за баррель – такое развитие событий власти частично учитывали, когда недавно увеличивали расходы.

Российская система налогообложения нефти учитывает цену Urals с примерно месячной задержкой, поэтому мартовское подорожание начнет влиять на бюджетные поступления уже в ближайшее время.

Особенно ощутим эффект в рублях: с ростом цены увеличиваются и доходы от каждого барреля. В марте средний показатель достиг 6191 руб., свидетельствуют подсчеты журналистов на основе официальных данных.

Если нынешняя конъюнктура сохранится, в апреле цена может вырасти ориентировочно до 8300 руб. за баррель — это станет максимумом с марта 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину.

Бюджет РФ растет из-за доходов от нефти

По словам экономистки «Финама» Ольги Беленькой, каждый дополнительный доллар в среднегодовой цене Urals приносит бюджету около 150 млрд руб. (примерно 2 млрд долл.) доходов. В апреле же поступления могут вырасти до 900–950 млрд руб. по сравнению с 617 млрд в марте.

В то же время, несмотря на финансовые выгоды от ситуации на Ближнем Востоке, Россия продолжает нести потери из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре, что может уменьшить эффект от высоких цен. Это, в частности, может повлиять на поступления от налога на добычу, который зависит от объемов производства.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в ближайшее время России будет сложно нарастить добычу сверх уровня начала года из-за повреждения портов и энергетических объектов.

По его оценкам, в марте страна добывала около 9 млн баррелей нефти в сутки — это на 230 тыс. меньше, чем год назад. В то же время Организация стран-экспортеров нефти оценивает этот показатель в 9,167 млн баррелей в сутки, который остался неизменным после длительного периода сокращения.

Война на Ближнем Востоке выгодна России — последние новости

Напомним, накануне руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что война на Ближнем Востоке выгодна России из-за скачка цен на нефть и вывода некоторых ее структур из-под санкций. Буданов также отметил, что Украина не прекратит удары по российским НПЗ, поскольку это важный инструмент влияния, хотя он и не перекрывает полностью прибыль Кремля от дорогого энергоресурса.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что из-за блокировки Ормузского пролива цены на нефть могут достичь пика уже через несколько недель. Высокая стоимость будет сохраняться до восстановления судоходства, а дальнейшее снижение цен после завершения конфликта не будет быстрым.