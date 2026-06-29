Цена на нефть резко пошла вверх: конфликт США и Ирана снова раскачивает рынок

Российская нефть подорожала / © Associated Press

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В понедельник, 29 июня, на мировых рынках зафиксировано очередное повышение стоимости нефти. Главной причиной ценового скачка стало очередное обострение отношений США и Ирана. Из-за этого произошли задержки в транспортировке энергоносителей по Ормузскому проливу.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть снова поползли вверх

В ходе торгов фьючерсы на российскую марку нефти Brent подорожали на 58 центов или на 0,8%. Теперь российская нефть стоит $72,57 за баррель.

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Стоимость американского сырья West Texas Intermediate выросла на 88 центов или на 1,3% и составляет $70,11 за баррель.

Эта динамика развернула тренд прошлой недели, когда Brent потеряла в цене 10,6%. Тогда падение стоимости нефти было обусловлено увеличением объемов транзита сырья через Ормузский пролив до максимальных показателей с момента 28 февраля 2026 года.

Ситуация в регионе резко обострилась 26 июня, когда силы Корпуса стражей Исламской революции совершили атаку на шедшее под флагом Сингапура гражданское коммерческое судно.

В тот же день президент США Дональд Трамп выступил с официальным заявлением, обвинив Тегеран в нарушении условий перемирия. В ответ, Вооруженные силы США нанесли удары по иранским военным объектам, где хранились ракеты и беспилотники, а также по прибрежным радиолокационным станциям.

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После этого США и Иран возобновили регулярный обмен ударами.

Что происходит с нефтяной экономикой Кремля

Напомним, российская экономика оказалась в затруднительном положении из-за недавнего падения цен на нефть Urals до трехмесячного минимума и постоянных атак украинских дронов на энергообъекты.

Повреждение инфраструктуры уже вынудило снизить прогноз добычи нефти в РФ на 200 тысяч баррелей в сутки, а экспорт нефтепродуктов через порт Туапсе в мае упал на 91%. Это ограничивает экспортные возможности, создает дефицит гражданского потребления и заставляет Кремль тратить огромные средства на ремонты вместо покрытия бюджетного дефицита.

Ситуацию для Москвы дополнительно усугубляют внутренние экономические факторы: укрепление рубля, которое снижает налоговые поступления в бюджет, и высокая ключевая ставка центробанка, которая тормозит развитие бизнеса. Кроме того, российские банки накапливают скрытые долги из-за льготных займов оружейным компаниям, а впереди экономику ждет усиление американских санкций против нефтяного сектора.

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