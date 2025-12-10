Российская нефть рекордно подешевела / © ТСН.ua

Россия продает нефть по самым низким ценам с февраля 2022 года, одновременно наращивая экспорт и сталкиваясь с ростом объемов застрявшего на танкерах в море сырья.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media, российская нефть продолжает дешеветь.

Urals, поставляемый с Черного моря, а также сорт ESPO из Тихоокеанского направления торгуются по минимальным ценам с начала войны.

За период с 1 по 7 декабря экспортная цена Urals из балтийских портов снизилась примерно на 2,40 доллара за баррель — до 41,16 доллара. В Новороссийске этот сорт подешевел на 2,80 доллара и торговался на уровне 38,28 доллара за баррель.

Стоимость сорта ESPO, преимущественно поставляемого в Китай, снизилась на 1,60 доллара и в среднем составила 52,36 доллара за баррель.

Для Индии, одного из ключевых покупателей российского сырья, также зафиксированы минимальные цены. За первую неделю декабря нефть Urals с доставкой снизилась на 1 доллар – до 57,70 доллара за баррель, что является самым низким показателем с марта 2023 года.

Скидка на российскую Urals по эталонной Brent достигла 25,8 доллара — вдвое больше, чем после введения санкций США против «Лукойла» и «Роснефти». Она приближается к историческому максимуму мая 2022, когда разница составляла 34 доллара.

Несмотря на удешевление нефти, Россия увеличивает экспорт. В период с 1 по 7 декабря он вырос до 4,24 млн баррелей в сутки – на 290 тысяч больше, чем неделей ранее. Это самый высокий уровень поставок с самого начала полномасштабного вторжения.

В то же время, все больше российской нефти застревает в морских танкерах: по оценкам Bloomberg, около 180 млн баррелей находятся в плавучем хранении, что на 28% больше, чем в конце августа.

Ранее сообщалось, что поражение дальнобойными дронами объектов нефтяной инфраструктуры РФ способно уменьшить бюджет государства-агрессорки еще на 20–30% .

Мы ранее информировали, что Венгрия объявила, что вместе со Словакией будет оспаривать в Суде Европейского Союза план запрета государствам ЕС импортировать газ и нефть из России .