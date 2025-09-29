Цена золота побила исторический рекорд: сколько стоит унция

Золото / © Pixabay

Реклама

Цена на золото достигла исторического максимума, превысив отметку в $3853 за тройскую унцию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цена на золото достигла исторического максимума / © Bloomberg

С начала года золото выросло в цене на около 45%. Для сравнения, этот показатель значительно опережает рост других ключевых активов: биткоин с конца 2024 года прибавил лишь 5%, а американский фондовый индекс Dow Jones — 9%.

Реклама

Аналитики называют одной из главных причин резкого роста цены на "желтый металл" политические кризисы и войны. На фоне геополитической неопределенности и падения доверия к доллару США многие инвесторы активно вкладывают средства в золото, которое традиционно считается средством защиты от инфляции.

Эксперты Deutsche Bank Research прогнозируют, что цена золота будет расти и дальше. Это особенно вероятно, если Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит относительно мягкую денежную политику.

Ранее мы сообщали, что курс доллара пошел вверх. ТСН.ua рассказал, чего ожидать от курса валют в Украине в ближайшее время и что лучше — покупать или продавать.