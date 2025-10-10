- Дата публикации
Центр города может остаться без электросамокатов: жители проголосовали "за"
Жители центрального района Праги поддержали ограничение или полный запрет электросамокатов. Большинство проголосовало «за», ссылаясь на опасность для пешеходов.
Жители центрального района Праги единодушно высказались против электросамокатов. Во время референдума, состоявшегося одновременно с парламентскими выборами, большинство жителей Праги 1 поддержали как полный запрет, так и существенное ограничение их использования.
Об этом сообщило издание Ceska Justice.
Согласно официальным результатам, 80% избирателей проголосовали за запрет электросамокатов, а 82% — за введение ограничений. Речь идет не только об арендованных, но и о личных самокатах. Референдум не имеет юридической силы, но, по словам местных властей, предоставляет им более сильную переговорную позицию для принятия будущих решений совместно с городской администрацией.
Советник по вопросам здравоохранения Михал Мюллер, который годами выступает за запрет, объяснил, что жителям не важно, кому принадлежит транспорт — они устали от опасных ситуаций на тротуарах. В мэрии отмечают, что с 2018 года пытались ограничить использование электросамокатов из-за частых аварий и травм. По данным больниц, многие инциденты происходят во время управления в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме вопроса самокатов, жители Праги 1 также высказались за ограничение продажи алкоголя после 22:00, против громкой электронной музыки на летних террасах и за сохранение безбарьерных общественных туалетов вдоль Влтавы.
