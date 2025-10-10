Центр города может остаться без электросамокатов: жители проголосовали "за"

Электросамокат / © Associated Press

Жители центрального района Праги единодушно высказались против электросамокатов. Во время референдума, состоявшегося одновременно с парламентскими выборами, большинство жителей Праги 1 поддержали как полный запрет, так и существенное ограничение их использования.

Об этом сообщило издание Ceska Justice.

Согласно официальным результатам, 80% избирателей проголосовали за запрет электросамокатов, а 82% — за введение ограничений. Речь идет не только об арендованных, но и о личных самокатах. Референдум не имеет юридической силы, но, по словам местных властей, предоставляет им более сильную переговорную позицию для принятия будущих решений совместно с городской администрацией.

Советник по вопросам здравоохранения Михал Мюллер, который годами выступает за запрет, объяснил, что жителям не важно, кому принадлежит транспорт — они устали от опасных ситуаций на тротуарах. В мэрии отмечают, что с 2018 года пытались ограничить использование электросамокатов из-за частых аварий и травм. По данным больниц, многие инциденты происходят во время управления в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме вопроса самокатов, жители Праги 1 также высказались за ограничение продажи алкоголя после 22:00, против громкой электронной музыки на летних террасах и за сохранение безбарьерных общественных туалетов вдоль Влтавы.

