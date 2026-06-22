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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1024
Время на прочтение
2 мин

Центр космической связи в Москве и порт "Кавказ": ВСУ ударили по "жирным" целям в РФ

Также ВСУ атаковали полигон подготовки операторов БпЛА, командно-наблюдательные пункты и мост в Запорожской области.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Удар по Москве (иллюстративный)

Удар по Москве (иллюстративный)

Силы обороны Украины 21 июня и в ночь на 22 июня нанесли удар по центру космической связи в Московской области «Дубна» и порту «Кавказ» в РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, украинские силы поразили центр космической связи «Дубна» в Московской области. На объекте наблюдается масштабное задымление. Потери противника уточняются.

Кроме того, 21 июня ВСУ нанесли удар по инфраструктуре порта «Кавказ» в Краснодарском крае России и по двум автомобильным паромам.

«Эти объекты используются для обеспечения войск российских оккупантов в южных регионах Украины», — подчеркнули в Генштабе.

Какие объекты еще были под прицелом украинских сил

Также украинские воины поразили:

  • полигон подготовки операторов БпЛА в районе Дебальцево на территории Луганской области,

  • пункты управления БпЛА в районах Мирнограда и Перебудовы в Донецкой области,

  • командно-наблюдательные пункты противника в районе Илек-Пеньковки Белгородской области (РФ) и в районе Покровска Донецкой области,

  • автомобильный мост в районе Васильевки Запорожской области, который противник использует для перебрасывания войск и обеспечения оккупационной армии.

Взрывы в Москве 22 июня — что известно

Ночью 22 июня в Москве раздавались взрывы. Российские власти заявили о массированной дроновой атаке. Мэр столицы РФ Собянин утверждал, что силы ПВО якобы сбили по меньшей мере 19 дронов, летевших в направлении столицы РФ.

Из-за атаки все московские аэропорты — «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» — приостановили работу, а сотни рейсов были отменены. Россияне не могли ни прилететь, ни вылететь с курортов.

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Дата публикации
Количество просмотров
1024
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