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Центр космической связи в Москве и порт "Кавказ": ВСУ ударили по "жирным" целям в РФ
Также ВСУ атаковали полигон подготовки операторов БпЛА, командно-наблюдательные пункты и мост в Запорожской области.
Силы обороны Украины 21 июня и в ночь на 22 июня нанесли удар по центру космической связи в Московской области «Дубна» и порту «Кавказ» в РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, украинские силы поразили центр космической связи «Дубна» в Московской области. На объекте наблюдается масштабное задымление. Потери противника уточняются.
Кроме того, 21 июня ВСУ нанесли удар по инфраструктуре порта «Кавказ» в Краснодарском крае России и по двум автомобильным паромам.
«Эти объекты используются для обеспечения войск российских оккупантов в южных регионах Украины», — подчеркнули в Генштабе.
Какие объекты еще были под прицелом украинских сил
Также украинские воины поразили:
полигон подготовки операторов БпЛА в районе Дебальцево на территории Луганской области,
пункты управления БпЛА в районах Мирнограда и Перебудовы в Донецкой области,
командно-наблюдательные пункты противника в районе Илек-Пеньковки Белгородской области (РФ) и в районе Покровска Донецкой области,
автомобильный мост в районе Васильевки Запорожской области, который противник использует для перебрасывания войск и обеспечения оккупационной армии.
Взрывы в Москве 22 июня — что известно
Ночью 22 июня в Москве раздавались взрывы. Российские власти заявили о массированной дроновой атаке. Мэр столицы РФ Собянин утверждал, что силы ПВО якобы сбили по меньшей мере 19 дронов, летевших в направлении столицы РФ.
Из-за атаки все московские аэропорты — «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» — приостановили работу, а сотни рейсов были отменены. Россияне не могли ни прилететь, ни вылететь с курортов.