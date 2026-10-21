Авиабилеты в Европе могут достичь рекордных цен / © Associated Press

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В течение года авиабилеты в Европе могут подорожать на 20% из-за роста стоимости нефти на фоне войны на Ближнем Востоке. Такой прогноз дал генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Об этом пишет Bloomberg .

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В Ryanair объяснили, что авиакомпании будут вынуждены перекладывать рост расходов на топливо на пассажиров.

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"В течение 12 месяцев вы увидите самый большой в истории Европы рост цен на авиабилеты. Вопрос в том, будет ли этого подорожания достаточно, чтобы покрыть резкое увеличение расходов на нефть? Я не думаю, что будет", – заявил О'Лири.

По его словам, рентабельность перевозчиков снизится, потому что даже повышение топливных сборов не компенсирует увеличение расходов.

А в следующем году 85% потребностей компании в горючем не будет покрыто хеджированием – финансовым механизмом защиты от колебаний цен. Майкл О'Лири отметил, что большинство других европейских авиакомпаний оказались в похожей ситуации.

Повышение налогов и сокращение предложения перевозок из-за трудностей отдельных авиакомпаний также влияют на это. К примеру, Ryanair планирует уменьшить свое присутствие во Франции и Бельгии в ответ на повышение налогов.

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Отмечается, что авиакомпании во всем мире страдают от резкого роста цен на авиатопливо с начала войны с Ираном в конце февраля. Отчет Ryanair за июль свидетельствует, что конфликт уже ударил по прибыли компании, а опасения по поводу доступности горючего побудили пассажиров бронировать билеты ближе к дате вылета.

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