Цены на дизель могут измениться: что означает запуск «Дружбы» для украинцев

АЗС / © Pixabay

Реклама

Запуск нефтепровода «Дружба» может повлиять на рынок дизельного горючего в Украине. Впрочем, быстрого удешевления на АЗС ожидать не стоит.

Об этом заявил финансовый аналитик Виктор Гальчинский в эфире «Новости.LIVE».

По его словам, ранее Украина прекратила импорт дизеля из Венгрии из-за остановки нефтепровода, однако в настоящее время ситуация стала меняться. Это стало возможным, в частности благодаря политическим решениям в соседней стране.

Реклама

В то же время, эксперт отмечает: мгновенного снижения цен на автозаправочных станциях ждать не стоит. Рынок требует времени для стабилизации, поэтому эффект для потребителей будет постепенным.

«В долгосрочном эффекте — не сразу, а несколько месяцев — это может быть», — отметил он.

Ситуация с нефтепроводом «Дружба» — что известно

Как сообщалось, Украина возобновляет транзит нефти через нефтепровод «Дружба», поврежденный в результате российских ударов. Это решение имеет не только техническое, но и политическое значение — в частности, речь идет о возобновлении поставок нефти в страны ЕС, такие как Венгрия и Словакия. Ожидалось, что перезапуск может повлиять и на финансовую поддержку Украины. Так, Киев рассчитывает на разблокировку крупного пакета помощи, который оценивается примерно в 90 млрд евро.

Уже 22 апреля Украина возобновила перекачку нефти по магистральному трубопроводу «Дружба». После ремонта поврежденного участка началось повышение давления и заполнение системы. Речь шла о том, что первые партии сырой нефти в Венгрию и Словакию должны поступить не позже следующего дня.

Реклама

Напомним, по состоянию на 2 мая 2026 года крупные сети АЗС в Украине обновили цены на топливо, сохраняя общую стабильность рынка. Стоимость бензина А-95 составила около 75,90 грн за литр, а дизельного горючего — примерно 89,90 грн. В то же время, отдельные сети, в частности WOG и Socar, повысили цены примерно на 1 гривну на некоторые виды горючего. Эксперты отмечают, что колебания остаются умеренными и не свидетельствуют о резких изменениях на топливном рынке.

Новости партнеров