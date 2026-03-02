Цены на газ могут резко взлететь из-за Ирана: аналитики назвали ключевой риск для Европы

Ормузский пролив / © Associated Press

Реклама

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют резкий рост цен на газ в Европе в случае перебоев с транзитом через Ормузский пролив на фоне войны с Ираном. Речь идет о потенциальном подорожании более чем в два раза, если поставки будут остановлены хотя бы на месяц.

Об этом говорится в отчете банка, обнародованном 1 марта, передает Bloomberg.

Эксперты отмечают, что нынешние цены на европейский и азиатский газ почти не учитывают геополитические риски, связанные с Ираном.

Реклама

По оценкам аналитиков, примерно пятая часть мировых поставок сжиженного природного газа, в частности из Катара, проходит именно через Ормузский пролив. Если этот маршрут будет заблокирован на один месяц, цены на газ в Европе и спотовый LNG в Азии могут вырасти примерно на 130% — около 25 долларов за миллион британских тепловых единиц.

В банке предупреждают, что более длительная остановка транзита — более двух месяцев — может привести к еще большему скачку цен. В таком случае стоимость газа в Европе может превысить 100 евро за мегаватт-час, что, вероятно, повлечет за собой падение глобального спроса из-за дороговизны энергоносителей.

В то же время, в Goldman Sachs считают, что влияние возможных перебоев на рынок газа в США будет ограничено. Соединенные Штаты остаются крупным экспортером LNG, а их заводы по сжижению работают почти на полную мощность, поэтому возможности для быстрого наращивания поставок невелики.

Эксперты отмечают, что ситуация в Ормузском проливе является одним из ключевых факторов энергетической безопасности Европы, особенно на фоне геополитической нестабильности на Ближнем Востоке.

Реклама

Что известно о блокировке Ормузского пролива

Ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана предупредил судоходные компании о возможных ограничениях прохода через Ормузский пролив. По данным The Times of Israel, военные Ирана посылали судам радиосообщения, в которых заявляли, что проход через пролив "не разрешен".

О таких сигналах также сообщил представитель военно-морской миссии ЕС Aspides. По его словам, экипажи кораблей получают сообщения на радиоканалах связи с оговоркой по движению через этот стратегический маршрут.

На фоне эскалации между США, Израилем и Ираном эксперты предупреждают и о возможном резком удорожании энергоносителей. Риски перебоев с поставками нефти из Ирана уже оказывают влияние на рынок, хотя страны ОПЕК+ согласились незначительно увеличить добычу, чтобы стабилизировать ситуацию. В то же время, аналитики допускают, что в случае дальнейшего обострения цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель.