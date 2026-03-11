Цены на газ могут взлететь: что произошло на мировом рынке

Газ / © Нафтогаз Украины

Реклама

Компания Shell, крупнейший в мире трейдер сжиженного природного газа (СПГ), ввела режим форс-мажора по поводу грузов, которые она закупает у QatarEnergy для дальнейшей продажи клиентам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Причины ограничений и реакция рынка

Решение Shell стало следствием действий Катара — второго по величине экспортера СПГ в мире. На прошлой неделе страна остановила работу объекта мощностью 77 млн. тонн в год и официально объявила о форс-мажорных обстоятельствах.

Реклама

Кроме Shell, сообщение от катарской стороны получили и другие крупные игроки. В частности, TotalEnergies и ряд азиатских компаний. Они уже предупредили своих клиентов о приостановке продаж катарского газа на время простоя мощностей. В то же время, источник, близкий к TotalEnergies, отметил, что французская компания пока официально не объявляла собственный форс-мажор.

Прогнозы и сроки обновления

По данным аналитиков, Shell ежегодно реализует около 6,8 млн. тонн катарского СПГ. А TotalEnergies — 5,2 млн тонн. Обе компании являются стратегическими партнерами QatarEnergy в проекте расширения Северного месторождения.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил, что процесс возвращения к нормальным объемам снабжения может занять длительное время.

«Для возобновления поставок понадобятся недели или месяцы, даже если война закончится сегодня», — отметил министр.

Реклама

Согласно сообщениям, отправленным клиентам, мартовские поставки СПГ останутся без изменений. Основные перебои и дефицит ресурса на мировом рынке начнут ощущаться с апреля 2026 года. В компании Shell сейчас воздерживаются от официальных комментариев по поводу ситуации.

Напомним, из-за войны в Персидском проливе и неожиданных курсовых аномалий цены на дизельное топливо в Украине за неделю подскочили на 5 гривен, достигнув отметки 75,99 грн за литр.