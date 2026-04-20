Цены на нефть и газ взлетели после атаки США: что произошло в Ормузском проливе

Цены на нефть и газ снова выросли / © Associated Press

Пока все ждут падения цен на топливо на АЗС, к сожалению, тенденция сохраняется другая. После того, как американские ВМС захватили иранский корабль на выходных, цены на нефть и природный газ подскочили.

Тегеран открыл огонь по судам и возобновил свой контроль в Ормузском проливе. Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на нефть и природный газ снова растут

Стоимость российской нефти Brent подскочила на 7,9%, чем ликвидировала почти все падения с пятницы 17 апреля. Стоимость европейского газа выросла еще больше — на 11%.

Тегеран закрыл Ормузский пролив в субботу, 18 апреля, заявив, что американская блокада иранских судов нарушила соглашение о прекращении огня. По плану это соглашение должно было завершиться 21 апреля.

Американский эскадренный миноносец USS Spruance перехватил плывущее в иранский порт иранское грузовое судно. Соответствующее видео было опубликовано в Центральном командовании США вчера, 19 апреля.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США обстреляли и захватили корабль в Оманском заливе после того, как он проигнорировал требование остановиться.

Инцидент произошел через несколько часов после споров о возможных мирных переговорах в Исламабаде, где Трамп заявил, что видит шанс на сделку. Иран заявил, что четкой перспективы мирного соглашения пока нет.

«Если все продолжится так, как есть, вы, вероятно, увидите постепенный рост (стоимости нефти — ред.) примерно до 105-115 долларов», — заявил главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP в Чикаго Харис Хуршид.

Мирные переговоры должны пройти завтра, 21 апреля, в Исламабаде. На них отправятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщили в Белом доме.

Однако Иранское государственное телевидение со ссылкой на члена переговорной команды страны отрицает любые планы участия во встрече.

Продолжение обострения ситуации в Ормузском проливе будет стимулировать рост цен на нефть и природный газ. Это может усугубить мировой энергетический кризис и подорвать планы Трампа на быстрый мир.

Транспортировка нефти только одна из проблем. Среди них еще есть ядерный потенциал Ирана и вторжение Израиля в Ливан. За 19 апреля ни одного движения по Ормузскому проливу не произошло. По меньшей мере 13 танкеров вернулись в Персидский залив в субботу.

Конфликт вызвал беспрецедентный шок предложения и усилил давление инфляции. Мировые цены на нефть снова начали расти. Глобальное влияние войны в Иране начнет проявляться уже на этой неделе.

Руководитель исследований сырьевых товаров и углерода в Westpac Banking Corp. Роберт Ренни заявил, что цены на топливо и газ будут формироваться не на бумагах, а на физическом рынке. И они продолжат расти.

Ормузский пролив — последние новости

Напомним, мирные переговоры США и Ирана по открытию Ормузского пролива потерпели провал. Переговорщикам удалось добиться кратковременного перемирия в начале апреля. Иран хочет полного выполнения своих требований, включая разрешение на использование программы обогащения урана.

Строгий контроль над Ормузским проливом возобновили всего через день после объявления о его открытии. За это время цены на сырую нефть упали примерно на 10%.

Уже 18 апреля Иран начал снова контролировать пролив. К вечеру 18 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что будет атаковать все приближающиеся к проливу суда.