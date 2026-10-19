Цены на нефть обвалились: как решение Трампа по отношению к России повлияло на рынок

Нефть / © Associated Press

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Мировые цены на нефть в понедельник, 19 октября, снизились после того, как президент США Дональд Трамп ослабил санкционные ограничения и пошлины в отношении России. Рынок ожидает, что данное решение может способствовать увеличению российского экспорта топлива.

Однако напряженность на Ближнем Востоке и риски для судоходства продолжают угрожать глобальным снабжением энергоносителей, сообщает Reuters.

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Цены на нефть Brent и WTI снизились: сколько стоит баррель

По данным Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $2,29, или 2,08% — до $107,57 за баррель. В конце прошлой недели они закрылись на самом высоком уровне с 19 мая.

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Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла $1,95, или 1,92%, и торговалась на уровне $99,46 за баррель. В пятницу ее цена также достигла максимума с 17 сентября. Снижение котировок произошло после предварительного роста на фоне опасений по поводу перебоев в мировых поставках.

Как решение Трампа по поводу санкций может повлиять на экспорт российской нефти

В пятницу, 16 октября, Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий отказ от применения отдельных санкционных ограничений и пошлин в соответствии с законом, связанным с сенатором Линдси Грэмом. Эти меры должны были усилить экономическое давление на Москву из-за войны против Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация использует до 60 дней, чтобы оценить влияние санкций и пошлин на мировую экономику.

Аналитики полагают, что ослабление ограничений может открыть России возможности для увеличения экспорта топлива. Однако рынок пока не рассматривает это как долгосрочную тенденцию.

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«Пока детали и продолжительность не станут более четкими, рынок вряд ли полностью учтет устойчивое увеличение поставок», — отметил главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Решение Вашингтона также связано с договоренностью Трампа с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и другие страны. По данным Reuters, речь идет примерно о 2,3 млн баррелей в этом месяце, а в дальнейшем объемы могут возрасти до около 7,6 млн баррелей в месяц.

Руководитель отдела рыночной аналитики Phillip Nova Приянка Сачдева назвала шаг Трампа попыткой сдержать цены на нефть в преддверии промежуточных выборов в США.

«Шаг Трампа выглядит как еще одна отчаянная попытка сдержать цены на нефть перед промежуточными выборами в США», — сказала она.

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По словам Сачдевой, ослабление санкций не устраняет физических угроз для поставок, в том числе из-за атак на танкеры в Ормузском проливе.

Ближний Восток угрожает поставкам нефти: экспорт из Персидского залива упал

Напряженность на Ближнем Востоке остается одним из основных факторов нестабильности нефтяного рынка. В прошлую пятницу, 16 октября, цена Brent ненадолго приближалась к $110 за баррель — впервые с мая, сообщает Reuters.

«Напряженность и угрозы безопасности на Ближнем Востоке усилили обеспокоенность по безопасности судоходства и сужению глобальных поставок энергоносителей», — говорится в материале Reuters.

По данным аналитической компании Kpler, средний за семь дней объем потоков сырой нефти из Персидского залива на прошлой неделе сократился примерно до 8,5 млн баррелей в сутки. Неделей ранее она превышала 20 млн баррелей в сутки.

Риски для судоходства также усиливаются. В течение недели зафиксировали по меньшей мере десять подтвержденных инцидентов с участием коммерческих судов, что усилило опасения безопасности транспортировки энергоносителей.

По данным Reuters, Египет заявил о готовности оказать Саудовской Аравии необходимую поддержку для защиты ее безопасности и стабильности на фоне угроз со стороны йеменских хуситов, союзников Ирана. По оценкам аналитиков, дальнейшее обострение конфликта может усугубить риски для судоходства и глобальных поставок нефти.

Увеличатся ли цены на нефть: прогноз аналитиков

В банке DBS ожидают, что цена на нефть может оставаться в диапазоне $100–110 за баррель до промежуточных выборов в США. По мнению аналитиков, напряженность вокруг Ирана и действия связанных с ним группировок и дальше будут влиять на рынок, тогда как стоимость топлива остается важным вопросом для американских избирателей.

«Президент США пытается разными способами сдержать цены перед промежуточными выборами без прямых уступок Ирану», — сказал руководитель отдела энергетических исследований DBS Сувро Саркар.

По его оценке, ослабление санкций в отношении России и другие шаги Вашингтона могут дать краткосрочный эффект, но вряд ли коренным образом изменят ситуацию с мировыми поставками нефти. По прогнозу DBS, дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть от объемов экспорта, развития ситуации на Ближнем Востоке и безопасности ключевых поставочных маршрутов.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что Иран заявил о готовности открыть Ормузский пролив за шесть дней при условии выполнения требований США. Безопасность судоходства в этом районе имеет немаловажное значение для мировых поставок нефти.

Также мы писали, что в команде Дональда Трампа объяснили решение об отмене новых санкций против России. В Вашингтоне подчеркнули, что этот шаг не является «спасательным кругом» для Москвы и имеет другие цели.

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