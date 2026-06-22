Цены на нефть резко изменились после переговоров США и Ирана

Цены на нефть начали падать / © Associated Press

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Цены на нефть начали падать после первого этапа переговоров США и Ирана, которые состоялись вчера в Швейцарии. 22 июня цены на нефть начали снижаться на фоне дипломатического прогресса между США и Ираном.

Об этом пишет Reuters.

Цены на нефть начали снижаться после переговоров США и Ирана

В понедельник, 22 июня, на мировых рынках зафиксировано падение стоимости нефти. Толчком к этому стало завершение первого раунда переговоров между США и Ираном в Швейцарии. Заявления Тегерана об исключениях на экспорт сырья существенно ослабили опасения инвесторов.

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На фоне новостей с переговорных площадок ключевые марки нефти продемонстрировали заметное обесценивание. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,68 доллара, а стоимость американской нефти West Texas Intermediate снизилась на 60 центов.

«Снижение было обусловлено главным образом улучшением перспектив дипломатического прорыва между Соединенными Штатами и Ираном… возрождением надежд на то, что санкции против Ирана могут быть ослаблены», — заявила основательница исследовательской фирмы SS WealthStreet из Нью-Дели Сугандха Сачдева.

По итогам встречи в Швейцарии министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что Тегерану удалось добиться послаблений для экспорта своей нефти и нефтехимической продукции.

Также стороны обсуждают размораживание части активов страны и старт плана по реконструкции и развитию Ирана. Такое развитие событий позволит вернуться на международные рынки около 1,5 миллиона баррелей иранской сырой нефти в день.

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По меморандуму, который подписали США и Иран, Вашингтон и Тегеран обязались немедленно остановить все военные операции, включая боевые действия на территории Ливана, а также воздерживаться от применения военной силы или взаимных угроз.

Однако в тот же момент, как вице-президент США Джей Ди Вэнс проводил переговоры с иранской делегацией, президент США Дональд Трамп продолжал угрожать Ирану. Следствием этого стало то, что иранская делегация не захотела участвовать в официальном рукопожатии и совместной фотосессии с делегацией США.

Упадут ли цены на топливо из-за удешевления нефти

Напомним, мировое снижение цен на нефть в ближайшее время не приведет к удешевлению бензина и дизеля на украинских АЗС.

Как заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ, сейчас топливные компании компенсируют убытки, понесенные при предварительном росте цен, и делают это за счет текущих сверхвысоких цен.

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Кроме желания сетей выйти в плюс, возвращению цен до докризисных уровней мешает ряд внутренних факторов. Среди главных причин эксперт выделяет девальвацию гривны, поскольку все топливо импортное, военные риски, а также общую неопределенность на рынке.

Из-за необходимости бизнеса закладывать большую маржу на покрытие потерь цены на топливо будут оставаться на завышенном уровне еще достаточно долго.

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