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Цены на нефть стремительно растут: ситуация между США и Ираном обостряется
Усиление ударов США и Ирана в регионе Персидского залива, ограничение поставок через Ормузский пролив давят на котировки нефти.
Цены на нефть выросли примерно на 3% после того, как Соединенные Штаты и Иран в течение более недели обменивались ответными ударами.
Об этом сообщает Reuters.
Цена на нефть марки Brent, являющейся международным эталоном, выросла на 3% — до примерно 90,78 доллара за баррель, а цена на американскую нефть поднялась почти на 3% — до 84,85 доллара за баррель.
Судоходство в Ормузском проливе, через который проходит 20% мировых поставок нефти, сократилось после эскалации напряженности на прошлой неделе.
Цены на бензин также растут, но, по данным AAA, средняя цена по США остается чуть ниже 4 долларов за галлон. По цене 3,992 доллара за галлон американские водители платят примерно на 34% больше, чем до начала войны.
Война США против Ирана — последние новости
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, которым обязались на 60 дней прекратить боевые действия. Но 8 июля стороны снова обменялись ударами.
США атаковали Иран и отозвали разрешение на продажу иранской нефти после ударов по судам в Ормузском проливе США атаковали Иран и отозвали разрешение на продажу иранской нефти после ударов по судам в Ормузском проливе, а США — по целям на иранской территории.
Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании больше не действует.
В то же время, собеседник CNN говорит, что США намеренно чередуют удары с паузами, чтобы продолжать переговоры. Вашингтон имеет перечень потенциальных целей и готов атаковать их при необходимости, однако пока предпочитает дипломатию.
США снова атаковали Иран в ответ на атаку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на судно в Ормузском проливе. Иран тогда заявил, что Ормузский пролив снова закрыт. Штаты вскоре после этого возобновили морскую блокаду Ирана.