Цены на продукты могут резко взлететь: миру грозит глобальный дефицит пищи из-за войны с Ираном

Мировой грозит Продовольственный кризис из-за блокирования Ормузского пролива / © AFP

Из — за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива мир оказался перед реальной угрозой масштабного продовольственного кризиса. Прыжок цен на энергоносители уже ударил по производителям удобрений, а логистические коллапсы заставляют аграриев платить в разы больше за транспортировку зерновых грузов.

О неутешительных прогнозах мировых трейдеров и возможных катастрофических последствиях для будущих урожаев пишет Financial Times.

Дефицит газа и проблемы с удобрениями

Руководитель направления сжиженного природного газа (СПГ) в компании Vitol Пабло Галанте Эскобар отметил, что мир катастрофически теряет время для предотвращения кризиса.

С конца февраля после обмена ударами между США, Израилем и Ираном промышленное потребление СПГ значительно упало, причем почти половина этого сокращения пришлась именно на заводы по производству удобрений, для которых газ является ключевым сырьем. Эксперт предупредил, что такая ситуация в скором времени неизбежно ударит по урожайности и спровоцирует резкий рост цен на продукты питания.

Логистический коллапс и «золотые» тарифы на перевозку

Блокада повлияла и на глобальные транспортные маршруты. Руководитель отдела анализа компании Clarksons Луиза Фоллис рассказала, что из-за переориентации рынка на американскую нефть в Панамском канале образовались огромные пробки. Владельцы нефтяных танкеров платят миллионы долларов, чтобы пройти вне очереди, тогда как суда с более дешевыми грузами, например зерно, вынуждены ждать до 40 дней.

Она добавила, что на некоторых зерновых маршрутах стоимость фрахта уже подскочила на 60%, что делает транспортировку агропродукции крайне дорогой и медленной.

Риски длительного конфликта и паника правительств

В то же время, рынки до сих пор не осознают реальных масштабов угрозы. Директор по управлению рисками корпорации Louis Dreyfus Company Виджай Чакраварти объяснил, что инвесторы надеялись на скорейшее разрешение конфликта, поэтому оказались совершенно не готовы к длительным перебоям в поставках.

По его прогнозам, если блокада продлится еще хотя бы полгода, это нанесет серьезный ущерб сельскохозяйственному циклу 2027 года. Ситуацию усложняет и то, что правительства многих стран могут начать паническую скупку продовольствия для собственных резервов, что еще больше усугубит глобальный дефицит и разгон цены.

Напомним, война с Ираном докатилась до украинских супермаркетов. Пока мировой рынок горючего и удобрений лихорадит от конфликта на Ближнем Востоке, отечественные аграрии подсчитывают ущерб от рекордно дорогой посевной.