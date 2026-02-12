Цены на сахар в мире упали до пятилетнего минимума: в чем причина

Сахар / © Pixabay

Мировые цены на сахар достигли самой низкой отметки с октября 2020 года. Главным фактором обвала рынка аналитики называют массовое распространение препаратов для похудения (GLP-1), таких как Ozempic и Wegovy. Новые медицинские тренды заставляют потребителей отказываться от сладостей в пользу белковой пищи. Это и повлекло за собой резкое падение спроса на развитых рынках.

Об этом пишет FT.

Стремительное падение цен

Как отмечает издание, цены на сахар на мировом рынке стремительно рухнули. В Нью-Йорке стоимость тростникового сахара упала ниже 14 центов за фунт — это вдвое дешевле, чем было в конце 2023 года. Люди в США и Европе начали отказываться от сладкого быстрее, чем ожидали аналитики. А в других странах спрос растет слишком медленно.

«Падение потребления, или, точнее, скорость его падения, застало сахарную промышленность врасплох. С этими пептидами сейчас чувствуется, что более развитые рынки действительно пережили существенные изменения в потреблении», — отметил Гурдев Гилл из брокерской компании Marex.

Влияние препаратов GLP-1 на потребительский рынок

Как отмечает издание, препараты для похудения активируют гормоны, которые вызывают ощущение сытости и угнетают тягу к сладкому. Особенно уязвим рынок сахара делает то, что основное потребление сладостей сосредоточено в узкой группе платежеспособных клиентов.

«На 20 процентов богатейших потребителей приходится около 65 процентов продаж таких продуктов, как печенье и мороженое. Если эти суперпользователи начнут принимать препараты GLP-1, это приведет к нелинейному снижению продаж», — пояснил руководитель аналитического отдела торговца Чарникова Стивен Гелдарт.

На фоне падения спроса мировое производство остается стабильным — около 180 млн тонн в год. Поскольку фермеры в Бразилии и Индии защищены государственными программами и не спешат сокращать посевы.

Протеиновый бум вместо сахарного

В то время как рынок сахара переживает кризис, цены на высокобелковые продукты (в частности, сыворотку) достигли рекордных высот. Врачи рекомендуют пациентам, употребляющим препараты для похудения, увеличивать потребление белка во избежание потери мышечной массы. Это привело к стремительному росту продаж. Цены на сывороточные концентраты в США и Европе почти рекордно высокие. Продажи зернистого сыра в Великобритании выросли на 50% только за последний год.

Министерство сельского хозяйства США уже сократило прогноз потребления сахара на 23 000 тонн к 2026 году. Эксперты считают, что люди все чаще будут худеть с помощью лекарства, ведь вскоре появятся доступные по цене таблетки. Поэтому производители пищи уже меняют склад своих товаров: теперь они пытаются сделать продукты более полезными и питательными, а не просто большими по размеру.

