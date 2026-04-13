Цены на топливо упадут: одна из стран ЕС придумала способ бороться с подорожанием бензина

Правительственная коалиция Германии объявила о снижении цен топлива для потребителей и бизнеса после резкого роста, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Об этом объявил канцлер Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине, передает Die Welt.

Правительственная коалиция Германии в понедельник сообщила о решении предоставить компенсацию в размере 1,6 млрд. евро, снизив налог на нефтепродукты на два месяца.

«Мы снизим энергетический налог на дизельное топливо и бензин примерно на 17 центов за литр в течение двух месяцев», — говорится в совместном документе коалиционных партий.

«Мы ожидаем, что нефтяная промышленность передаст эту экономию непосредственно потребителям», — заявил Мерц.

В течение выходных лидеры трех коалиционных партий — канцлер Фридрих Мерц от Христианско-демократического союза, лидеры Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль и Бербель Бас, а также глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер — проводили переговоры о мерах поддержки населения на фоне резкого роста.

Напомним, ситуация на украинских заправках остается нестабильной. Пока мировые цены на нефть демонстрируют первые признаки снижения, что позволило отдельным отечественным сетям обновить ценники, закрытие Ормузского пролива создает угрозу глобального дефицита топлива.

Украинские власти уверяют, что запасов горючего хватит для ВСУ и посевной, однако эксперты предупреждают о возможных ценовых скачках, если военная напряженность на Ближнем Востоке будет продолжаться до осени.