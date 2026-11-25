Украинец показал продуктовую корзину на 100 канадских долларов / © pexels.com

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Украинец, живущий на севере Канады в Юконе, решил провести эксперимент и узнать, что можно купить в местном супермаркете на 100 канадских долларов. Это около 70 долларов США и около 3200 гривен.

Об этом он рассказал на своем канале.

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На входе в супермаркет мужчина взял канадскую голубику. Она обошлась в пять долларов за 900 граммов. Также он положил в корзину арбуз за семь долларов и связку бананов за два доллара.

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Полтора килограмма лука стоили пять долларов. Также украинец взял четыре помидора за три доллара для приготовления салата. Почти килограмм маленьких огурцов стоил восемь долларов.

"4,5 кг картофеля стоит десять долларов. Да, овощи и фрукты уже есть, но мы потратили 40 долларов. Возьмем еще хлеб из местной пекарни за 10 долларов, кочан савойской капусты за четыре доллара и литровую банку маринованных огурцов — семь долларов", — поделился украинец.

Килограмм куриных бедер обошлись в 16 долларов, литр молока — три доллара. 12 яиц стоили четыре доллара. Пол литра сметаны и 240 граммов канадского сыра стоили по пять долларов. Почти килограмм риса – 6 долларов. На этом 100 канадских долларов закончились.

"Деньги закончились. Вот такую корзину можно собрать на 100 долларов на севере Канады", — отметил мужчина.

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Напомним, что зимой цены на продукты в Украине могут резко возрасти. По прогнозам экспертов, из-за блекаутов и дорогого дизеля тепличные овощи могут подорожать на 40%, а молочная продукция — на 25%.

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