Церкви в Германии массово теряют верующих
В Германии церкви теряют прихожан: некоторые люди добровольно перестают быть религиозными.
В Германии за год количество верующих католической и евангелической церквей сократилось более чем на миллион человек.
Об этом пишет BILD.
По итогам 2025 года общая численность прихожан католической и евангелистской церквей сократилась до 36,6 млн человек. А это примерно на 1,2 млн меньше, чем годом ранее. Такое уменьшение верующих наблюдается уже несколько лет подряд.
В евангелической церкви осталось около 17,4 млн верующих.
В католической — около 19,2 млн.
По данным Евангелической церкви Германии, количество членов сократилось на 3,2%. За год около 350 тысяч человек официально вышли из церкви, еще примерно 330 тысяч скончались. Количество крещений и новых вступлений — около 121 тысячи.
Похожая ситуация и у католиков: церковь покинули около 307 тысяч человек, умерли более 200 тысяч. Количество крещений, вступлений и возвращений в церковь остается значительно ниже уровня потерь, поэтому общий спад продолжается.
