Мир
524
1 мин

Церкви в Германии массово теряют верующих

В Германии церкви теряют прихожан: некоторые люди добровольно перестают быть религиозными.

Мария Бойко
Церкви в Германии теряют верующих / © unsplash.com

В Германии за год количество верующих католической и евангелической церквей сократилось более чем на миллион человек.

Об этом пишет BILD.

По итогам 2025 года общая численность прихожан католической и евангелистской церквей сократилась до 36,6 млн человек. А это примерно на 1,2 млн меньше, чем годом ранее. Такое уменьшение верующих наблюдается уже несколько лет подряд.

  • В евангелической церкви осталось около 17,4 млн верующих.

  • В католической — около 19,2 млн.

По данным Евангелической церкви Германии, количество членов сократилось на 3,2%. За год около 350 тысяч человек официально вышли из церкви, еще примерно 330 тысяч скончались. Количество крещений и новых вступлений — около 121 тысячи.

Похожая ситуация и у католиков: церковь покинули около 307 тысяч человек, умерли более 200 тысяч. Количество крещений, вступлений и возвращений в церковь остается значительно ниже уровня потерь, поэтому общий спад продолжается.

Напомним, в Германии археолог-волонтер обнаружил свинцовую папскую печать XII века. Находку сделали на месте заброшенного средневекового села Бишофсроде, и она связана с понтификатом Папы Александра III.

