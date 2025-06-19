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Цинические заявления Путина и спецоперация по ядерному объекту Ирана: главные новости ночи 19 июня 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 июня 2025 года:
Путин готов встретиться с Зеленским на завершающем этапе переговоров Читать далее –>
Переговоры и передача тел: Путин утверждает, что Россия хочет "завершить конфликт в Украине мирным путем" Читать далее –>
Если бы Трамп получил должность раньше, то "конфликта на Украине" не было бы - Путин Читать дальше –>
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Израиль предупредил США, что может отправить спецназовцев на ядерный объект Ирана - СМИ Читать далее –>