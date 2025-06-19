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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

Цинические заявления Путина и спецоперация по ядерному объекту Ирана: главные новости ночи 19 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 июня 2025 года:

  • Путин готов встретиться с Зеленским на завершающем этапе переговоров Читать далее –>

  • Переговоры и передача тел: Путин утверждает, что Россия хочет "завершить конфликт в Украине мирным путем" Читать далее –>

  • Если бы Трамп получил должность раньше, то "конфликта на Украине" не было бы - Путин Читать дальше –>

  • В МАГАТЭ внезапно заявили, что Иран не пытался создать ядерное оружие Читать далее –>

  • Израиль предупредил США, что может отправить спецназовцев на ядерный объект Ирана - СМИ Читать далее –>

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