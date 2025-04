Реклама

В Бразилии цистерна с этанолом перевернулась на шоссе и подожгла 25 автомобилей.

Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в Санта-Катарине в воскресенье, 6 апреля, после того, как грузовик опрокинулся и взорвался.

На видео с камер наблюдения видно, как автомобиль приближается к повороту шоссе. Он опрокидывается на бок и скользит по дороге. Этанол попадает на тротуар и сразу загорается, зажигая автомобили на противоположной стороне дороги.

Всего пострадали пять человек, 22 легковых автомобиля и три грузовика.

ДТП в Бразилии / © скриншот с видео

Огонь быстро перебросился на другие авто / © скриншот с видео

В транспортном средстве находилась жена водителя грузовика, оба получили ожоги рук и ног.

В результате аварии сгорело 25 машин / © скриншот с видео

Чтобы усмирить огонь, прибыли пожарные из нескольких городов, а автомобиль со взрывчаткой изъяли с места происшествия.

Из-за инцидента автомагистраль была закрыта в обоих направлениях.

