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Цистерна с этанолом перевернулась на оживленной трассе: сгорело 25 авто — фото
Два человека получили травмы.
В Бразилии цистерна с этанолом перевернулась на шоссе и подожгла 25 автомобилей.
Об этом сообщает Need To Know.
Инцидент произошел в Санта-Катарине в воскресенье, 6 апреля, после того, как грузовик опрокинулся и взорвался.
На видео с камер наблюдения видно, как автомобиль приближается к повороту шоссе. Он опрокидывается на бок и скользит по дороге. Этанол попадает на тротуар и сразу загорается, зажигая автомобили на противоположной стороне дороги.
Всего пострадали пять человек, 22 легковых автомобиля и три грузовика.
В транспортном средстве находилась жена водителя грузовика, оба получили ожоги рук и ног.
Чтобы усмирить огонь, прибыли пожарные из нескольких городов, а автомобиль со взрывчаткой изъяли с места происшествия.
Из-за инцидента автомагистраль была закрыта в обоих направлениях.
Напомним, эксперты рассказали, где сидеть в машине, чтобы выжить в случае ДТП.