tsn.ua запретили в Венгрии: какие еще украинские СМИ оказались в списке

Флаги Венгрии / © Reuters

Дополнено новыми материалами

В Венгрии запретили tsn.ua и еще 11 украинских новостных изданий. На такой шаг Будапешт пошел в ответ на запрет двух пророссийских венгерских изданий в Украине.

Об этом сообщил министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

Министр написал в Сети, что Украина заблокировала венгерские издания Origo и Demokrata, «потому что они осмелились критически освещать политику санкций против России, военную поддержку Украины, изображать Европейский Союз и НАТО как раздробленные и не слишком эффективные организации».

Гуляш отметил, что Венгрия «руководствуясь принципом взаимности», ввела «зеркальные меры» против ряда украинских новостных порталов. Они прекращают быть доступными на венгерской территории с 29 сентября.

Какие украинские издания запретила Венгрия?

tsn.ua

oboz.ua

anons-zak.com.ua

ungvar.uz.ua

zakarpattya.net.ua

pravda.com.ua

hromadske.ua

nv.ua

lb.ua

insiderinfo.com.ua

uaonline.com.ua

eurointegration.com.ua

«Не думаю, что многие читают „Украинскую правду“ или даже желают этого. Однако суверенному государству следует дать пропорциональный ответ на абсолютно необоснованную атаку… Если же кто-то хочет цензуры, лучше ограничить вмешательство Сороса во внутреннюю политику суверенных стран, а не свободу высказывания по этому поводу», — говорится в заявлении Гуляша.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины инициировала блокировку 15 Интернет-ресурсов из Венгрии, Румынии, Молдовы и Греции, которые систематически распространяли российскую пропаганду. Среди заблокированных венгерских изданий — Origo и Demokrata. Эти сайты транслировали критику санкционной политики, высмеивали поддержку Украины и распространяли выдумки о якобы «террористической деятельности» украинцев. Они также изображали ЕС и НАТО как разобщенные и неэффективные организации.

К слову, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что военные зафиксировали заход в воздушное пространство Украины дронов-разведчиков, которые, вероятно, являются венгерскими. Они могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Зеленский поручил провести проверку.