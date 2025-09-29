- Дата публикации
tsn.ua запретили в Венгрии: какие еще украинские СМИ оказались в списке
Министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш сообщил, что tsn.ua и еще ряд украинских изданий запрещены в стране с 29 сентября.
В Венгрии запретили tsn.ua и еще 11 украинских новостных изданий. На такой шаг Будапешт пошел в ответ на запрет двух пророссийских венгерских изданий в Украине.
Об этом сообщил министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.
Министр написал в Сети, что Украина заблокировала венгерские издания Origo и Demokrata, «потому что они осмелились критически освещать политику санкций против России, военную поддержку Украины, изображать Европейский Союз и НАТО как раздробленные и не слишком эффективные организации».
Гуляш отметил, что Венгрия «руководствуясь принципом взаимности», ввела «зеркальные меры» против ряда украинских новостных порталов. Они прекращают быть доступными на венгерской территории с 29 сентября.
Какие украинские издания запретила Венгрия?
tsn.ua
oboz.ua
anons-zak.com.ua
ungvar.uz.ua
zakarpattya.net.ua
pravda.com.ua
hromadske.ua
nv.ua
lb.ua
insiderinfo.com.ua
uaonline.com.ua
eurointegration.com.ua
«Не думаю, что многие читают „Украинскую правду“ или даже желают этого. Однако суверенному государству следует дать пропорциональный ответ на абсолютно необоснованную атаку… Если же кто-то хочет цензуры, лучше ограничить вмешательство Сороса во внутреннюю политику суверенных стран, а не свободу высказывания по этому поводу», — говорится в заявлении Гуляша.
Напомним, накануне Служба безопасности Украины инициировала блокировку 15 Интернет-ресурсов из Венгрии, Румынии, Молдовы и Греции, которые систематически распространяли российскую пропаганду. Среди заблокированных венгерских изданий — Origo и Demokrata. Эти сайты транслировали критику санкционной политики, высмеивали поддержку Украины и распространяли выдумки о якобы «террористической деятельности» украинцев. Они также изображали ЕС и НАТО как разобщенные и неэффективные организации.
К слову, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что военные зафиксировали заход в воздушное пространство Украины дронов-разведчиков, которые, вероятно, являются венгерскими. Они могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Зеленский поручил провести проверку.