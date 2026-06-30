ЦРУ, наркотики и контроль сознания: в США новый скандал вокруг секретной программы

Конгресс США / © Associated Press

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В США разгорается новый скандал вокруг секретной программы ЦРУ MKUltra, связанной с экспериментами над людьми, наркотиками, биологическим оружием и попытками контроля над сознанием.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Во время слушаний в Комитете по надзору Палаты представителей два эксперта, исследовавших историю этой программы, заявили, что подобные методы могли не исчезнуть окончательно.

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Программа MKUltra стала известна американской общественности в 1970-х годах. Ее возглавлял химик и сотрудник разведки Сидни Готлиб. По данным расследований, она охватывала 149 проектов, продолжавшихся с 1950-х до 1970-х годов.

В рамках программы людей, в том числе американских граждан, могли накачивать психоактивными веществами без их согласия. Целью было создание методов и химических средств, которые можно было бы использовать при допросах во время холодной войны — для ослабления человека, принуждения к признанию, промыванию мозга или пыткам.

На слушаниях выступили старший научный сотрудник Университета Брауна Стивен Кинзер и журналист-расследователь Том О'Нил.

Кинзер заявил, что за последние десятилетия технологии резко изменились, а значит, спецслужбы теоретически могли получить доступ к инструментам, о которых создатели MKUltra даже не могли мечтать.

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"В сфере кибернетических технологий, нейронауки и искусственного интеллекта произошел огромный прогресс. Секретные агентства могут получить доступ к инструментам контроля над разумом, которые Сидни Готлиб даже не мог себе представить", - сказал он.

Журналист Том О'Нил подчеркнул, что нет доказательств продолжения таких программ, однако не может исключить, что наработки ЦРУ могли использовать и в дальнейшем.

"Происходит ли это сегодня? Продолжалось ли это? Я не знаю. Но мне трудно представить, что этого не произошло, потому что технология, над которой они работали 20-25 лет и на которую потратили огромные деньги, оказалась успешной", - заявил он.

Во время слушаний некоторые члены Комитета открыто задали вопрос, могли ли методы MKUltra тайно развиваться и могли ли они применяться для влияния на людей или политические события.

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В частности, конгрессмен Тим Берчетт спросил, могли ли подобные технологии быть связаны с нападающим Томасом Круксом, пытавшимся убить Дональда Трампа. О'Нил отказался предположить конкретные случаи, но заявил, что ЦРУ много лет назад разработало методы, о которых общественности так и не рассказали полностью.

Кинзер, написавший книгу о Сидни Готлибе, объяснил, что в 1950-х годах американская разведка оправдывала неэтические эксперименты страхом перед СССР и Китаем.

По его словам, ЦРУ тогда убеждало себя, что вред или даже смерть нескольких невинных людей может быть "приемлемой ценой", если это поможет защитить страну.

"Преданность великому делу - одно из самых фундаментальных оправданий аморальных поступков. А патриотизм - одно из самых благородных дел", - заявил Кинзер.

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Он добавил, что такое мышление могло сохраниться в отдельных частях правительственных структур и сегодня.

Напомним, администрация Трампа инициировала федеральное расследование серии смертей и исчезновений американских ученых, что спровоцировало волну слухов о причастности спецслужб и инопланетян.

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