ЦРУ сделало новое заявление относительно поражения ядерных объектов Ирана

ЦРУ / © Associated Press

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Достоверные разведывательные данные свидетельствуют о том, что ядерная программа Ирана была серьезно повреждена недавними целенаправленными ударами.

Об этом говорится в заявлении директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, опубликованном в среду, 25 июня, на официальном сайте разведывательного ведомства.

«ЦРУ может подтвердить, что массив достоверных разведывательных данных свидетельствует о том, что ядерная программа Ирана была серьезно повреждена недавними целенаправленными ударами. Это включает новые разведывательные данные из исторически надежного и точного источника о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были уничтожены и их придется восстанавливать в течение многих лет», — говорится в заявлении.

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В то же время директор ЦРУ добавил, что его ведомство продолжает собирать дополнительную информацию из надежных источников, чтобы «полностью информировать соответствующих лиц, принимающих решения, и надзорные органы».

Джон Рэтклифф пообещал по возможности предоставлять обновленную информацию американской общественности, «учитывая национальную важность этого вопроса и пытаясь обеспечить прозрачность».

Ранее CNN со ссылкой на предварительную оценку разведки Соединенных Штатов сообщило, что удары США по Ирану не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад. Эта оценка основывалась на анализе боевых повреждений, проведенном Центральным командованием США.

Два источника, знакомых с оценкой, сообщили, что запасы иранского обогащенного урана уцелели после ударов США, а один из собеседников издания отметил, что «центрифуги в основном целы».

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Такое сообщение СМИ разозлило президента США Дональда Трампа, который назвал эти атаки «одними из самых успешных военных ударов в истории». По его словам, «ядерные объекты в Иране полностью уничтожены».

Напомним, после недавних авиаударов США по трем основным ядерным объектам Ирана, исчезло более 400 кг потенциально обогащенного урана. В связи с этим, МАГАТЭ настаивает на немедленных инспекциях для выяснения обстоятельств.