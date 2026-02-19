ЦРУ знало о подрыве "Северного потока" в самом начале: новые детали расследования

Северный поток / © Associated Press

Американская разведка могла быть осведомлена о планах диверсии на газопроводах "Северный поток" еще на ранних этапах подготовки.

Об этом говорится в расследовании немецкого издания Der Spiegel.

По данным журналистов, весной 2022 года, после отражения первой атаки России на Киев, представители ЦРУ встречались с украинскими специалистами по диверсиям в столице Украины. Участники переговоров, как утверждают источники, обсуждали возможность подрыва российских газопроводов, транспортировавших газ в Германию.

Украинская сторона, по словам инсайдеров, объясняла, что уничтожение инфраструктуры избавит Россию от важного финансового ресурса для ведения войны. В то же время источники утверждают, что американские представители на начальном этапе отнеслись к этой идее благосклонно и обсуждали технические детали возможной операции.

В ЦРУ эти утверждения отрицают. Представительница ведомства назвала их "полностью и абсолютно ложными", однако подробных объяснений не предоставила.

Журналисты отмечают, что опираются на информацию украинских источников, ранее предоставлявших точные сведения о подготовке атаки, подтвержденные впоследствии немецкими следователями.

Расследование и подозрения в государственной причастности

Вероятный саботажник Сергей К. в Федеральном суде. / © EPA

В Германии тема остается политически чувствительной. Бывший украинский военнослужащий Сергей К., подозреваемый в причастности к взрывам в сентябре 2022 года, находится под стражей в Гамбурге.

По версии следствия, группа мужчин и женщина на арендованной яхте "Андромеда" добрались до района у острова Борнхольм, где водолазы заложили взрывчатку на газопроводах. В постановлении Федерального суда Германии отмечено, что операция "весьма вероятно" могла осуществляться с участием государственных структур.

В то же время источники сообщают, что на более поздних этапах США вроде бы предостерегали украинскую сторону от проведения диверсии, однако эти предупреждения не повлияли на реализацию плана.

Возможные организаторы и подготовка операции

По данным расследования, ключевой фигурой сделки мог быть бывший офицер украинских спецслужб Роман Червинский, имеющий опыт проведения тайных операций. После 2014 г. он работал в подразделениях, которые осуществляли спецоперации против пророссийских сил.

Источники утверждают, что подготовка сделки продолжалась несколько месяцев. Украинские специалисты рассматривали маршруты, выбор судна, типы взрывчатки и подбор водолазов, способных работать на глубине 80 метров. Операция якобы получила кодовое название "Диаметр".

По словам инсайдеров, план мог быть согласован тогдашним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, однако президент Владимир Зеленский, по их утверждениям, не был проинформирован.

Позиция США

В Вашингтоне отмечают, что в 2022 году основным приоритетом была максимальная поддержка Украины в войне против России. Представители американских спецслужб неоднократно заявляли, что не участвовали в диверсии и не санкционировали ее.

В то же время расследование подчеркивает, что вопрос причастности к подрыву Северного потока остается открытым, а официальные версии и свидетельства источников часто противоречат друг другу.

Напомним, в конце прошлого года подозреваемого в подрыве российских газопроводов "Северный поток" 2022 украинца Сергея Кузнецова арестовали в Германии. Накануне его экстрадировали в ФРГ из Италии.

Следствие считает, что подозреваемый играл координирующую роль в составе экипажа парусной яхты "Андромеда". Именно с этого судна 26 сентября 2022 водолазы заложили взрывчатку на три ветви газопровода.

Ранее сообщалось, что немецкие следователи считают, что группа украинцев, якобы взорвавших газопроводы Северного потока в Балтийском море, действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.