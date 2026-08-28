У Цукерберга был тайный план заменить сотрудников искусственным интеллектом: что произошло в Meta

Марк Цукерберг / © Associated Press

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Массовые увольнения ради развития искусственного интеллекта принесли компании Meta только скандалы и сбои, потому что новые технологии не смогли полноценно выполнять работу людей.

Об этом сообщило Reuters.

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В мае компания Meta лишилась примерно десятой части своей команды во всем мире, что задело почти 8 000 человек. Это произошло на фоне громких заявлений о том, что искусственный интеллект впоследствии полностью заменит человеческую работу, и генеральный директор Марк Цукерберг открыто поддержал эту идею.

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Под его руководством топ-менеджеры разработали секретный план под названием «Проект OT», по которому специальные агенты ИИ должны были взять на себя работу тысяч реальных работников. Сначала руководство даже хотело сократить отдельные команды на 60%. Однако впоследствии этот показатель сочли нереальным. А вторую волну увольнений окончательно отменили из-за провала попытки избавиться от «дорогих человеческих ресурсов».

Хотя компания сочла наличие планов по сокращению отдельных команд до 60%, в Meta отметили, что реализация этих сценариев состоялась не полностью и никогда не планировалась в полном объеме.

Увольнения в мае вызвали громкий скандал. Двадцать шесть экструдников подали в суд на компанию из-за того, что при выборе кандидатов на увольнение руководство якобы использовало программу ИИ, которая несправедливо зацепила людей с инвалидностью.

Сам процесс прощания с кадрами сильно попортил атмосферу в коллективе. Разъяренные работники оставляли резкие комментарии на внутренних форумах, пока Цукерберг пытался успокоить людей обещаниями лучших закусок и хакатонов. Дополнительную волну возмущения вызвала попытка установить на компьютере специальное программное обеспечение для наблюдения, чтобы обучать искусственный интеллект на всем, что печатают и делают сотрудники.

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Несмотря на стремление сэкономить, Meta увеличила прогноз расходов на 2026 год до 145 миллиардов долларов, хотя денежный поток компании существенно снизился. В июле гендиректор признал, что создание ИИ-агентов продвигается гораздо медленнее, чем он рассчитывал.

По информации Reuters, работникам приходилось постоянно исправлять большое количество ошибок в коде, который генерировал искусственный интеллект, что приводило к сбоям и проблемам безопасности. Несмотря на то, что Цукерберг публично пообещал больше не проводить массовые увольнения в этом году, персонал все еще опасается новых сокращений в зависимости от своих рабочих результатов.

Напомним, американский миллиардер Билл Гейтс обнародовал новый тревожный прогноз развития искусственного интеллекта, предупредив человечество об угрозе масштабного биотерроризма и массовой безработицы.

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