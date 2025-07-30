Цунами после мощного землетрясения: какие страны оказались в зоне опасности

Цунами в Тихом океане — какие регионы США еще под угрозой / © sylvania-tsunami.com

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После мощного землетрясения магнитудой 8,8 у восточного побережья России Гавайские острова не подвергаются удару большого цунами. Об этом сообщает Тихоокеанский центр предупреждения цунами, действующий при Национальной метеорологической службе США.

В заявлении говорится, что на основании имеющихся данных масштабное цунами не ожидается, однако побережье Гавайев остается опасным для плавания и нахождения вблизи воды из-за повышения уровня моря и сильных течений.

Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи сообщило об отмене эвакуационных приказов и отсутствии серьезных разрушений. Утром 30 июля предупреждение о цунами было понижено до уровня консультации.

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Какие волны зафиксировали

Самые высокие волны на островах достигали 1,8 метра. Во вторник вечером по местному времени в Гонолулу прозвучали сирены, призывавшие жителей прибрежных районов к эвакуации. Береговая охрана США посоветовала судам покинуть порты, а аэропорты временно приостановили работу.

Первые волны достигли Гавайев около 20:00 по местному времени. В Ханалее зафиксировано повышение уровня воды на 1 метр, на северном побережье острова Оаху – на 1,2 метра, а позже – до 1,7 метра.

Однако высота волн – не единственный фактор опасности: важную роль играют их скорость, объем воды и конфигурация береговой линии.

Землетрясение в России и последствия для региона

Землетрясение произошло рано утром в среду на востоке России. Он вызвал волны цунами до 4 метров в высоту, повредил здания и заставил власти России и Японии объявить эвакуацию на восточном побережье.

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Предупреждение об «опасных волнах цунами» было объявлено и для островов Гуам и Микронезии, но утром в среду угроза для них отменена.

В США предупреждения остаются в силе для побережий Калифорнии, части Орегона, Вашингтона, Аляски и провинции Британская Колумбия в Канаде. По словам специалистов, такие предупреждения означают, что возможно масштабное затопление прибрежных территорий, которое может занять несколько часов.

В Лос-Анджелесе зафиксирован «быстрый и разрушительный подъем воды» в порту Сан-Луис, а в Кресент-Сити волны достигали 1,09 метра.

Что было на Гавайях ночью

Губернатор Гавайев Джош Грин сообщил, что на атолле Мидуэй, расположенном между Японией и Гавайями, волны достигали 2 метров от пика до впадины. При необходимости к спасательным работам готовы были привлечь вертолеты Black Hawk и спецтехнику.

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Во время вечерних часов пик на улицах Гонолулу возникли пробки, школы отменили все внеклассные и вечерние мероприятия, а на заправках образовались очереди.

Актуальная карта предупреждений и консультаций по цунами доступна на сайте системы предупреждения цунами США.

Дата публикации 15:44, 30.07.25 Количество просмотров 152 Из-за землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана

Напомним, в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка - самого высокого и активного в Евразии.

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