Цунами повредило базу ядерных подводных лодок Путина в Тихом океане (фото)

Две российские подводные лодки класса «Ясень» с крылатыми ракетами пришвартованы к базе «Рыбачий»

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Секретная военно-морская база «Рыбачий» Тихоокеанского флота России, расположенная в Авачинском заливе на Камчатке, была повреждена цунами, которое возникло в результате землетрясения магнитудой 8,8.

Это подтверждают спутниковые снимки, проанализированные аналитиками компании Umbra Space, пишет Daily Mail.

Один из причалов базы, хорошо заметный на снимках до землетрясения (от 17 июля), после удара стихии оказался существенно деформированным — наклонен под резким углом. Эксперты считают, что характер повреждений свидетельствует о разрушительном воздействии волн. Цунами достигло берега лишь через 15 мин. после подземных толчков.

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Хотя подводных лодок в момент удара возле поврежденного участка не зафиксировано, рядом стояло надводное судно. Также на изображениях видно буксир, вероятно привлеченный к аварийному восстановлению инфраструктуры.

Морские аналитики выразили беспокойство из-за уязвимости базы. Бывший командир ВМС Великобритании Том Шарп заявил изданию The Telegraph, что причал «находится под ужасным углом» и спросил: «Если волна действительно проникла внутрь и погнула этот пирс — то что еще она могла сделать?»

Спутниковый снимок показывает пирс до того, как его повредило цунами

Волны цунами нанесли значительный ущерб портам в России после мощного землетрясения

База расположена примерно в 120 км от эпицентра землетрясения, и хотя непосредственные повреждения подводных лодок не подтверждены, масштабы инфраструктурных потерь остаются неизвестными. Подводные лодки, которые проходят техническое обслуживание, особенно уязвимы в условиях стихии — они не способны быстро погрузиться или покинуть причал.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя последствия землетрясения, заявил об эффективности системы оповещения и защищенности инфраструктуры, однако о военно-морской базе не упомянул — позиция, которая свидетельствует об официальном замалчивании инцидента.

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Несмотря на частичную географическую защиту залива, база попала в зону удара цунами. Видео с других участков побережья демонстрируют волны до 5 м, которые затопляли города и порты. В Северо-Курильске, который расположен вдвое дальше от эпицентра, чем Рыбачий, зафиксированы серьезные разрушения порта — что лишь усилило опасения относительно состояния базы стратегического значения.

Через несколько часов после стихийного бедствия новые спутниковые снимки зафиксировали две подводные лодки на соседних причалах, что свидетельствует о присутствии техники на объекте.

Напомним, 30 июля в России на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным за последние 70 лет и спровоцировало цунами и извержение вулкана. Толчки были зафиксированы на глубине 18 км в акватории Тихого океана.

Для Японии, Китая, Филиппин и других стран было объявлено об угрозе цунами. Япония эвакуировала работников АЭС в Фукусиме.

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