"Цветочный ковер": самая засушливая пустыня мира неожиданно зацвела фиолетовым (фото)
В пустыне Атакама можно наблюдать редкое явление: после мощных дождей проросли семена более 200 видов цветов.
В Чили пустыня, которая является одним из самых засушливых мест на планете, покрылась фиолетовым цветочным ковром.
Это произошло благодаря ливням, которые шли с июня по август, сообщают BBC и Associated Press.
Пустыня Атакама — длинная и узкая, зажатая между Андами и Тихим океаном. Она считается самой сухой неполярной пустыней на Земле. Среднегодовое количество осадков здесь составляет всего около 2 миллиметров.
Однако недавно Атакама зацвела. И произошло это после необычных для этой местности ливней, которые шли в течение зимы (в Южном полушарии она длится с июня по август).
Ученые называют 2025 год одним из самых влажных в Атакеме за последнее время. В некоторых пограничных районах, расположенных на большой высоте, в июле и августе выпало до 60 миллиметров осадков.
По словам Виктора Ардилеса из Национального музея естественной истории Чили, в красной и каменистой почве пустыни содержатся семена более 200 видов цветов. Все они ожидают зимних дождей.
В этот период влага из бассейна Амазонки достигает восточных окраин пустыни в виде небольших осадков, а из Тихого океана — в виде густого тумана. Чтобы прорасти, семена в состоянии покоя должны накопить не менее 15 миллиметров воды.