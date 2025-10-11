"Цветочный ковер": самая засушливая пустыня мира неожиданно зацвела фиолетовым (фото)

В Чили пустыня покрылась фиолетовым цветочным ковром / Фото: JOSE TORRES/AFP via Getty Images

В Чили пустыня, которая является одним из самых засушливых мест на планете, покрылась фиолетовым цветочным ковром.

Это произошло благодаря ливням, которые шли с июня по август, сообщают BBC и Associated Press.

Пустыня Атакама — длинная и узкая, зажатая между Андами и Тихим океаном. Она считается самой сухой неполярной пустыней на Земле. Среднегодовое количество осадков здесь составляет всего около 2 миллиметров.

Однако недавно Атакама зацвела. И произошло это после необычных для этой местности ливней, которые шли в течение зимы (в Южном полушарии она длится с июня по август).

Ученые называют 2025 год одним из самых влажных в Атакеме за последнее время. В некоторых пограничных районах, расположенных на большой высоте, в июле и августе выпало до 60 миллиметров осадков.

По словам Виктора Ардилеса из Национального музея естественной истории Чили, в красной и каменистой почве пустыни содержатся семена более 200 видов цветов. Все они ожидают зимних дождей.

После мощных дождей в пустыне проросли семена более 200 видов цветов / Фото: JOSE TORRES/AFP via Getty Images

В этот период влага из бассейна Амазонки достигает восточных окраин пустыни в виде небольших осадков, а из Тихого океана — в виде густого тумана. Чтобы прорасти, семена в состоянии покоя должны накопить не менее 15 миллиметров воды.

