Туапсе: местные жители сообщают о взрывах и пролете дронов

В ночь на 2 декабря жители Туапсе (Краснодарский край РФ) заявили о взрывах и звуке работы систем противовоздушной обороны. По словам очевидцев, в небе над городом наблюдали пролет нескольких беспилотников, после чего раздались громкие удары.

Пользователи местных телеграмм-каналов пишут, что взрывы были слышны в разных районах города, а также в пригороде. Часть свидетелей сообщает о вспышках в воздухе, похожих на работу ПВО.

Официальную информацию российские власти пока не предоставляют. Данных о пострадавших или разрушениях также нет.

Напомним, накануне ударные дроны попали по воинской части полка «Ахмат-Север» в Грозном .