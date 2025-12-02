ТСН в социальных сетях

Мир
116
1 мин

Туапсе: местные жители сообщают о взрывах и пролете дронов

В российском городе Туапсе ночью была слышна серия взрывов и зафиксирован пролет беспилотников, о чем массово сообщают местные жители в соцсетях.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 2 декабря жители Туапсе (Краснодарский край РФ) заявили о взрывах и звуке работы систем противовоздушной обороны. По словам очевидцев, в небе над городом наблюдали пролет нескольких беспилотников, после чего раздались громкие удары.

Пользователи местных телеграмм-каналов пишут, что взрывы были слышны в разных районах города, а также в пригороде. Часть свидетелей сообщает о вспышках в воздухе, похожих на работу ПВО.

Официальную информацию российские власти пока не предоставляют. Данных о пострадавших или разрушениях также нет.

Напомним, накануне ударные дроны попали по воинской части полка «Ахмат-Север» в Грозном .

116
