Туапсе в дыму: из-за сильного пожара на НПЗ людей просят бежать из домов

Россия. / © Associated Press

В Туапсе (Краснодарский край РФ) произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Власти эвакуируют местных жителей.

Об этом заявляют местные чиновники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о «серьезной чрезвычайной ситуации», возникшей в Туапсе, — масштабном пожаре на НПЗ. Мол, происходит эвакуация жильцов домов, расположенных рядом с предприятием.

В то же время мэр города Сергей Бойко сообщил об угрозе распространения огня на несколько близлежащих улиц и переулков. Поэтому администрация Туапсинского муниципального округа просит эвакуироваться людей.

Заметим, Телеграмм-канал «Кедр» пишет о том, что над городом образовались огромные столбы дыма и запах гари. В то же время, люди преимущественно ходят без респираторов или в простых медицинских масках.

Кроме того, корреспондент ресурса зафиксировала в реке Туапсе черные потоки, резко отличающиеся от цвета воды и похожие на нефтепродукты.

Последствия атаки на Туапсе

Пожар на НПЗ в Туапсе. Фото: Телеграмм-канал «Кедр.медиа».

Атака на Туапсе 28 апреля

Этой ночью неизвестные беспилотники снова атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Из-за обстрела загорелись по меньшей мере два резервуара на НПЗ. Кроме того, временно прекращал работу аэропорт в Краснодаре.

После мощных взрывов, произошедших ночью, над НПЗ образовались столбы огня и дыма. Между тем жители города снова в истерике из-за атаки на «бедный Туапсе». Мол, «сильно горит» и вообще «это все страшно и печально».

Дата публикации 07:32, 28.04.26

