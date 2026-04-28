Туапсе в дыму: из-за сильного пожара на НПЗ людей просят бежать из домов
Власти российского региона заявили о «серьезной чрезвычайной ситуации» из-за атаки на нефтеперерабатывающий завод.
В Туапсе (Краснодарский край РФ) произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Власти эвакуируют местных жителей.
Об этом заявляют местные чиновники.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о «серьезной чрезвычайной ситуации», возникшей в Туапсе, — масштабном пожаре на НПЗ. Мол, происходит эвакуация жильцов домов, расположенных рядом с предприятием.
В то же время мэр города Сергей Бойко сообщил об угрозе распространения огня на несколько близлежащих улиц и переулков. Поэтому администрация Туапсинского муниципального округа просит эвакуироваться людей.
Заметим, Телеграмм-канал «Кедр» пишет о том, что над городом образовались огромные столбы дыма и запах гари. В то же время, люди преимущественно ходят без респираторов или в простых медицинских масках.
Кроме того, корреспондент ресурса зафиксировала в реке Туапсе черные потоки, резко отличающиеся от цвета воды и похожие на нефтепродукты.
Последствия атаки на Туапсе
Атака на Туапсе 28 апреля
Этой ночью неизвестные беспилотники снова атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Из-за обстрела загорелись по меньшей мере два резервуара на НПЗ. Кроме того, временно прекращал работу аэропорт в Краснодаре.
После мощных взрывов, произошедших ночью, над НПЗ образовались столбы огня и дыма. Между тем жители города снова в истерике из-за атаки на «бедный Туапсе». Мол, «сильно горит» и вообще «это все страшно и печально».