Туапсе в огне: после атаки дронов нефть пылает прямо на улицах, дым виден за сотни километров (фото, видео)

В ночь на 28 апреля дроны снова атаковали нефтезавод в российском Туапсе. Из-за взрывов вспыхнул большой пожар, а нефть потекла прямо на улицы города. По всему району объявили режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщают в соцсетях.

По свидетельствам очевидцев, серия взрывов раздалась после появления беспилотников в небе над Краснодарским краем. На обнародованном видео видно, что огонь охватил по меньшей мере два больших резервуара с горючим.

На заводе начался настолько сильный пожар, что спасателям пришлось выключить насосы. Из-за этого в части города исчезла вода.

В городе началась экологическая катастрофа: нефть из поврежденных баков залила дороги и канализацию. Из-за этого в жилых районах в любой момент может вспыхнуть новый пожар.

Эксперты говорят, что завод помогает финансировать российскую армию. Удары по таким объектам оставляют военных без горючего и лишают российское Минобороны денег.

Также «Радио Свобода» обнародовало спутниковые снимки нового пожара в районе порта и НПЗ в Туапсе после очередной атаки дронов. На кадрах виден густой дым. Это может свидетельствовать о том, что огонь повредил оборудование, которое перерабатывает нефть.

По информации NV, дым от пожара растянулся почти на 380 км. Облако уже подходит к Буденновску в Ставропольском крае РФ.

Напомним, Туапсе дважды подвергся атакам за последние четыре дня. Были повреждены объекты Туапсинского НПЗ и портовая инфраструктура. Пожар, возникший на заводе после второго удара, до сих пор не ликвидирован.

К слову, по данным президента Владимира Зеленского, благодаря «дальнобойным санкциям» Украина только за март нанесла российскому нефтяному сектору ущерб в 2,3 млрд дол.

