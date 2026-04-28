Туапсе в огне: после атаки дронов нефть пылает прямо на улицах, дым виден за сотни километров (фото, видео)
В Туапсе был введен режим ЧС из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе.
В ночь на 28 апреля дроны снова атаковали нефтезавод в российском Туапсе. Из-за взрывов вспыхнул большой пожар, а нефть потекла прямо на улицы города. По всему району объявили режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщают в соцсетях.
По свидетельствам очевидцев, серия взрывов раздалась после появления беспилотников в небе над Краснодарским краем. На обнародованном видео видно, что огонь охватил по меньшей мере два больших резервуара с горючим.
На заводе начался настолько сильный пожар, что спасателям пришлось выключить насосы. Из-за этого в части города исчезла вода.
В городе началась экологическая катастрофа: нефть из поврежденных баков залила дороги и канализацию. Из-за этого в жилых районах в любой момент может вспыхнуть новый пожар.
Эксперты говорят, что завод помогает финансировать российскую армию. Удары по таким объектам оставляют военных без горючего и лишают российское Минобороны денег.
Также «Радио Свобода» обнародовало спутниковые снимки нового пожара в районе порта и НПЗ в Туапсе после очередной атаки дронов. На кадрах виден густой дым. Это может свидетельствовать о том, что огонь повредил оборудование, которое перерабатывает нефть.
По информации NV, дым от пожара растянулся почти на 380 км. Облако уже подходит к Буденновску в Ставропольском крае РФ.
Напомним, Туапсе дважды подвергся атакам за последние четыре дня. Были повреждены объекты Туапсинского НПЗ и портовая инфраструктура. Пожар, возникший на заводе после второго удара, до сих пор не ликвидирован.
Также мы писали, что в российском Туапсе Краснодарского края во время вероятной атаки беспилотников загорелись по меньшей мере два резервуара на нефтеперерабатывающем заводе.
К слову, по данным президента Владимира Зеленского, благодаря «дальнобойным санкциям» Украина только за март нанесла российскому нефтяному сектору ущерб в 2,3 млрд дол.