Туда едут не ради достопримечательностей: в этом европейском городе туристов покоряют лучшие супермаркеты

Лиссабон. / © Associated Press

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Признание ценности повседневной работы на дому способствовало появлению нового тренда — гастрономического туризма. Именно на этом фоне туристический сайт Superbreak.com создал Индекс гурманских продуктов, который определил десять лучших направлений для путешествий для еды в 2026 году.

Об этом сообщает издание Mirror.

При заключении рейтинга оценивались различные критерии, связанные с продуктовыми покупками: количество супермаркетов и независимых магазинов, цены на продукты, стоимость базовой продуктовой корзины, ассортимент и возможность приобрести и упаковать самые популярные гастрономические товары.

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Первое место занимает город, известный своими красочными зданиями, холмистыми улицами и хорошо обеспеченными супермаркетами — это Лиссабон в Португалии. Город завоевал первенство благодаря огромному выбору продуктовых магазинов — от старинных консервных магазинов и бутиков, специализирующихся на рыбных консервах, до традиционных деликатесов и рынков, а также популярных сетевых супермаркетов.

Гостям Лиссабона стоит посетить Mercados Municipais — городские рынки, часто расположенные в старинных зданиях с многолетней историей. Здесь сохранились традиционные киоски, где можно познакомиться с местными вкусами и атмосферой города.

Одним из самых популярных является Mercado de Campo de Ourique — большой рынок. Кроме больших свежих продуктов, здесь есть уютные заведения, где можно перекусить, пообедать или выпить кофе.

Еще одно место, которое стоит посетить — Loja das Conservas. В ярком магазине продают десятки видов рыбных консервов в стильных ретроупаковках. Такой гастрономический сувенир может стать необычным подарком из путешествия в Лиссабон.

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Второе место в рейтинге разделили Барселона и Флоренция. Испанский город привлекает гурманов знаменитым рынком Меркат-де-ла-Бокерия, часто называют одним из лучших в мире. А Флоренция в Италии покоряет туристов многочисленными специализированными лавками, где можно приобрести аутентичные местные продукты.

В то же время в десятку лучших направлений попал только один представитель Великобритании. На десятой строчке оказалось побережье Эксмура — районы Линтон и Линмут. Они получили место в рейтинге благодаря обилию независимых фермерских магазинов и производителей крафтовых продуктов на душу населения. Это делает регион привлекательным направлением для любителей гастрономических открытий.

Как сообщалось, столица Таиланда Бангкок стала основным магнитом для туристов. Город уже более десяти лет удерживает статус одного из главных туристических центров мира, опережая Париж, Лондон и Нью-Йорк по количеству иностранных гостей.

Эксперты объясняют такую популярность города сочетанием нескольких преимуществ. Среди главных причин удобное расположение в Юго-Восточной Азии, доступные цены на жилье, питание и транспорт, большое количество международных авиарейсов, компактное расположение главных туристических локаций в центре, а также уникальная тайская кухня, известная во всем мире.

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