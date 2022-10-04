"Тупо учат маршировать": мобилизованные россияне жалуются, что им не дают оружие и одежду (видео)

Среди призванных россиян – половина с похмелья и много пожилых людей, сообщают сами же мобилизованные.

Мобилизованным россиянам не выдают ни оружие, ни экипировку, зато учат маршировать. Один из таких случаев произошел в учебном центре Еланского гарнизона в Свердловской области РФ.

Об этом сами мобилизованные россияне сообщают из учебного центра Еланского гарнизона. Так, в Сети опубликована соответствующая видеозапись.

"Мобилизация. Привезли в учебку и народ тупо учат маршировать. Ни автоматов не выдали, ни не одели и не обули. Половина из похмелья. Они вообще в зоне риска — старые какие-то. Здесь "скорая" должна дежурить", — комментирует ситуацию автор видео.

Напомним, что в этом же учебном центре в городе Елане умерли по меньшей мере трое мобилизованных россиян.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 4 октября, что количество мобилизованных составляет более 200 тыс., но точную цифру он не назвал.

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