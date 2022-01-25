"Тупой с**ин сын": Джо Байден обозвал журналиста Fox News на пресс-конференции

Инцидент произошел во время встречи с экономическими советниками в Белом доме.

Президент США Джо Байден обозвал журналиста Fox News "тупым с***ым сыном" после вопроса об инфляции, а затем позвонил ему, чтобы извиниться.

Соответствующее видео обнародовал телеканал.

POTTY MOUTH: Растут Biden curses от Fox News' Peter Doocy as he takes его bitterness towards press to a new level. https://t.co/lqabh9ilRi pic.twitter.com/axonuLLTdu — Fox News (@FoxNews) January 25, 2022

Журналист Питер Дуси спросил Байдена, даст ли он ответ на вопрос об инфляции, а президент США ответил и, думая, что микрофон выключен, добавил свою характеристику для автора вопроса: "Нет. Это большой плюс. Какой тупой с**ин сын".

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Как пишет Fox News, Дуси рассказал, что уже через час Байден позвонил ему со словами "ничего личного, друг". По словам журналиста, они с президентом хорошо поговорили и решили двигаться дальше: Байден заявил, что это обязанность журналиста – задавать острые вопросы.

Напомним, ранее "Слуга народа" Юрий Камельчук назвал журналистов "быдлотой" за то, что они зафиксировали его правонарушения в отношении правильной парковки.