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Турция до и после землетрясения: появились фото из спутника

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Турция до и после землетрясения: появились фото из спутника

Спутниковый снимок Maxar Technologies турецкого города Ислахие

На снимках, сделанных после землетрясения, можно заметить значительные разрушения в городе Ислахие.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки турецкого города Ислахия, сделанные до землетрясения, и один день после бедствия.

Об этом сообщается на сайте Maxar Technologies.

Первые фото города сделаны 4 октября 2022, а следующие уже 7 февраля 2023 года. На последних снимках можно увидеть значительные разрушения домов.

Турецкий город Ислахия, фото сделаны 4 октября и после землетрясения 7 февраля, снимки Maxar / ©
Турецкий город Ислахия, фото сделаны 4 октября и после землетрясения 7 февраля, снимки Maxar

"Наши последние снимки землетрясения в Турции. Погода и облачность повлияли на получение новых изображений пострадавших районов", — сообщили в компании.

Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции 6 февраля вблизи города Газиантеп. Он унес жизни уже более 4,5 тысячи человек. Еще более 26 тысяч получили ранения.

В 10 провинциях, пострадавших от мощного землетрясения, на 3 месяца введут чрезвычайное положение.

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Дата публикации
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