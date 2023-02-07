Турция до и после землетрясения: появились фото из спутника

На снимках, сделанных после землетрясения, можно заметить значительные разрушения в городе Ислахие.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки турецкого города Ислахия, сделанные до землетрясения, и один день после бедствия.

Об этом сообщается на сайте Maxar Technologies.

Первые фото города сделаны 4 октября 2022, а следующие уже 7 февраля 2023 года. На последних снимках можно увидеть значительные разрушения домов.

Турецкий город Ислахия, фото сделаны 4 октября и после землетрясения 7 февраля, снимки Maxar

"Наши последние снимки землетрясения в Турции. Погода и облачность повлияли на получение новых изображений пострадавших районов", — сообщили в компании.

Для того, чтобы активировать наш Open Data Program ( https://t.co/KG4Ln7Gvck ) для мощных #earthquakes в #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Еще здесь есть другой после (Окт 4, 2022) и после (Feb 7, 2023) вид #Ислахиев, Турция и деструкции. pic.twitter.com/jd8KakGRgb — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции 6 февраля вблизи города Газиантеп. Он унес жизни уже более 4,5 тысячи человек. Еще более 26 тысяч получили ранения.

В 10 провинциях, пострадавших от мощного землетрясения, на 3 месяца введут чрезвычайное положение.

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