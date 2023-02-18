Турция: из-за землетрясений полностью снесут город, люди спят в поездах и палатках

Десятки тысяч жителей Турции и Сирии остались без крыши над головой.

Власти Турции приняли решение полностью снести город Нурдаги на юге страны, который был разрушен в результате мощных землетрясений.

Об этом сообщает турецкое издание NTV.

В настоящее время в Нурдаге продолжается разбор обломков и поисково-спасательные работы. Местные власти заявили, что 100% города не подлежат восстановлению и будут снесены. До стихийного бедствия там проживало около 17 тысяч человек.

"Все наши команды работают вместе. Все наши команды вносят огромный вклад. Под обломками в последних 8 квартирах в Нурдаге ведутся поисково-спасательные работы", — заявили власти.

По состоянию на 18 февраля количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии возросло до 45 тысяч человек, в результате трагедии разрушены около 264 тысяч квартир.

Об этом сообщает Reuters.

"Более 45 000 человек погибли в результате землетрясения, поразившего Турцию и Сирию, ожидается, что количество жертв возрастет: около 264 000 квартир в Турции разрушены, и многие до сих пор считаются пропавшими без вести", — пишет издание.

Фото: Associated Press

Десятки тысяч жителей Турции и Сирии остались без крыши над головой. Спустя почти через две недели после разрушительного землетрясения многим приходится ночевать в палатках, на фабриках, в поездах и теплицах. Правительство Турции и десятки организаций инициировали масштабную гуманитарную программу. Более 5400 транспортных контейнеров используются в качестве укрытия, размещено более 200 000 палаток, сообщает Independent.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным с 1939 года.

Конфедерация предприятий и бизнеса Турции оценивает ущерб от разрушительного землетрясения более чем в $84 миллиарда — это около 10% ВВП.

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