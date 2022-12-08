Турция намерена получить скидку более 25% на российский газ — Bloomberg

Турция планирует добиться скидок на поставку российского газа. Анкара намерена сделать это на фоне введения нефтяных санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

9 декабря Турция проведет переговоры с российской делегацией в Анкаре, чтобы добиться скидки более 25% на цену газа. Планируется, что скидка будет применяться не только к платежам за 2023 год, но и к произведенным в 2022 году платежам.

В материале отмечают, что если стороны не смогут договориться о снижении цен, то Анкара намерена добиться отсрочки платежей за поставку российского газа до 2024-го.

"Соглашение с Россией может ослабить давление на лиру, одну из худших мировых валют за последний год. А также помочь президенту Реджепу Тайипу Эрдогану избежать повышения цен на энергоносители перед выборами в следующем году, чтобы повысить свою популярность в то время, когда Европа переживает столкнувшись с энергетической. кризисом", — пишет Bloomberg.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского союза, а также начала действовать ограниченная цена на нефть из России. Теперь ее можно покупать по цене, не превышающей $60 за баррель.

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