Турция настаивает, чтобы боевые действия в Украине уже закончились – подробности

Любые мирные переговоры по Украине должны включать обе стороны – как Киев, так и Москву.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан повторно озвучит предложение Анкары по организации мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом пишет Reuters.

Член НАТО Турция принимала первые переговоры между сторонами через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и способствовала заключению соглашения по безопасному экспорту зерна по Черному морю. Она неоднократно отмечала, что любые предстоящие мирные переговоры должны включать обе страны.

Хотя с 2024 года Анкара неоднократно призывала к прекращению огня, она также поддержала инициативу США по завершению войны, которая была сорвана из-за публичного конфликта между президентами Украины и США в Вашингтоне в пятницу.

В воскресенье министр иностранных дел Хакан Фидан проинформирует европейских лидеров об усилиях Турции по установлению "справедливого и длительного мира", отметил источник, добавив, что он также подтвердит приверженность Анкары к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Ожидается, что Фидан подчеркнет, что Турция, уже принимавшая прямые переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года, готова снова сыграть эту роль в ближайшем будущем. Он также подчеркнул, что все стороны должны сосредоточиться на долгосрочной региональной безопасности, стабильности и экономическом процветании во время переговоров, добавил источник.

Как черноморское государство, как Украина и Россия, Турция поддерживает хорошие отношения с обеими странами с начала войны. Она оказывала военную помощь Киеву, но отказалась присоединяться к западным санкциям против Москвы.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию в тот же день, когда представители США и России провели переговоры в Эр-Рияде без участия Киева, направленных на завершение войны.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров также провел переговоры в Анкаре. В субботу Фидан и Лавров обсудили последние события по войне между Украиной и Россией во время телефонного разговора, отметил источник. Это уже третий их контакт за последние две недели.

Напомним, Турция, имеющая вторую по величине армию в НАТО после США, открыта для отправки миротворцев в Украину.

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