Турция осуждает признание Россией ОРДЛО и призывает "все стороны к здравому смыслу"

МИД Турции "призывает все стороны к здравому смыслу".
Министерство иностранных дел Турции осуждает решение России о признании независимости псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" и выражает решительную поддержку в территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Турции.
"Турция не принимает решения России признать неподконтрольные территории Украины Донецкой и Луганской областей. Турция подчеркивает приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины, призывает все стороны к здравому смыслу ", — говорится в заявлении турецкого Министерства иностранных дел.
Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. между РФ и ЛДНР.
Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание ЛНР и ДНР. В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков – для Украины.
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