Турция отказалась обслуживать российские и белорусские самолеты Airbus и Boeing

Турция больше не будет обслуживать самолеты Airbus и Boeing, которыми пользуются российские и белорусские компании. Соответствующее решение было принято в турецком Министерстве таможни и торговли.

Об этом сообщает издание AirportHaber.

Так, ограничения, касающиеся, в том числе, заправки самолетов, ввели в отношении компаний Аэрофлот, AZUR Air, Pegas Fly, S7 Airlines, Utair, Ямал и Россия. Услуги обслуживания в Турции отменили для судов, которые по меньшей мере на четверть состоят из деталей, изготовленных в США, а также для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов.

Теперь самолетам РФ придется останавливаться для дозаправки в Сочи.

Ранее мы сообщали, что Турция обсуждает возможность "открыть" Босфор для военных США, чтобы те могли забрать сбитый авиацией РФ американский беспилотник MQ-9 Reaper. Анкара выступает за "умное решение" инцидента с американским беспилотником.