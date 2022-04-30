Турция отказалась участвовать в учениях НАТО из-за Греции: что случилось

Турция отказалась участвовать в учениях НАТО, которые будут проходить в Греции.

Между странами продолжается спор из-за морских и воздушных границ. Афины регулярно обвиняют Анкару в том, что ее военные самолеты нарушают воздушное пространство страны. В этот раз Турция обвинила Грецию в том, что страна изменили в свою пользу разграничение воздушного пространства.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Отмечается, что учения "Встреча с тигром" проводятся ежегодно в разных странах, чтобы подчеркнуть солидарность стран-участниц. В этом году их планируют провести в Греции с 9 по 20 мая.

Однако по информации турецких СМИ, Греция подготовила технический регламент, необходимый для выполнения всеми государствами перед каждыми учениями. Однако Афины внесли дополнения, касающиеся Турции, "спекулируя на конфликте между двумя странами".

Несмотря на то, что командование турецких ВВС потребовало изменить регламент, Греция не приняла требования Турции. В результате Анкара в конце концов отказалась от участия в учениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции уже уничтожили три морские мины, а противоминные корабли-охотники, вертолеты, морские патрульные самолеты и группы подводной обороны находятся в боевой готовности.

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