Турция отменяет комендантский час и ограничения на пользование транспортом

Это решение вступит в силу с 1 июля.

Турция с 1 июля отменяет комендантский час на фоне улучшения ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Благодаря уменьшению случаев заболевания COVID-19 в Турции отменят ограничения на междугородные перевозки, городской общественный транспорт, а госпредприятия вернутся к обычному графику работы.

Все эти облегчения будут касаться преимущественно местного населения. Ведь для туристов Турция давно сделала исключение и большинство ограничений для них вообще не применяла. Рестораны и развлекательные локации на территории отелей работают без комендантского часа.

Отметим, что сейчас в Турции действует комендантский час с 21:00 до 05:00, однако туристы не подпадают под это ограничение на передвижение.

В понедельник, 21 июня, в стране обнаружили 5 294 новых случая коронавируса, 51 летальный случай и 5 093 человек, которые побороли болезнь.

Напомним, с 4 июня и ориентировочно до 30 июня туристы из Украины смогут въезжать в Турцию только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Министерство иностранных дел Украины разъяснило условия въезда для украинских туристов в страну.

Новости мира: власти Турции решили отменить комендантский час

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