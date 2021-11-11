Турция отрицает причастность к кризису с мигрантами на границах Беларуси

Турция отрицает причастность к кризису с мигрантами на границах Беларуси

В турецком МИДе прокомментировали обвинения в адрес авиаперевозчика Turkish Airlines.

В министерстве иностранных дел Турции отрицают какую-либо причастность к миграционному кризису на границах Беларуси со странами ЕС.

Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает Reuters.

"Мы отрицаем все попытки изобразить Турцию как сторону, причастную к [переброске мигрантов к границе Европейского союза]", — заявили во внешнеполитическом ведомстве этой страны.

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После очередного наплыва беженцев к границам Европейского союза ряд западных СМИ опубликовали материалы о том, что якобы против Turkish Airlines могут ввести санкции из-за перевозки мигрантов. Ранее авиаперевозчик уже заявил, что не имеет никакого отношения к происходящему на белорусско-польской границе.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу предложил Варшаве отправить в Турцию специальную комиссию, проверяющую причастность турецкого государства к этой ситуации.

При этом в МИД напомнили, что Турция ранее предоставила убежище около четырем миллионам сирийских беженцев.

Напомним, из-за критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Украина ужесточает меры безопасности на своих границах. Участок границы с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тысячи силовиков, а дежурить будут 15 вертолетов.

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